نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات عديدة ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجات الدنيا:
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 5)
الأخوة كفر مندا (2-2) أخاء عكا
شباب طمرة (2-1) مكابي شفاعمرو
النهضة الناصرة (0-2) أبناء الجولان والجليل
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 5)
أبناء كفر قرع (9-0) مكابي عين ماهل
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 4)
أبناء كفر سميع (3-0) أبناء دير الأسد
مكابي العرامشة دنون (0-1) الأخوة شعب
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 3)
أبناء بئر المكسور (4-1) أبناء عبلين
مكابي بسمة طبعون (2-2) أبناء شعب
مكابي يافة الناصرة (4-3) بيتار كفر كنا
هبوعيل الحليصة (2-6) الأهلي طمرة
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 3)
هبوعيل الزرازير (1-2) هبوعيل البطوف
بيتار عين ماهل (0-1) شباب إكسال
اتحاد الناصرة (1-2) بيتار أم الفحم
النادي الرياضي كفر كما (2-3) مكابي أم الفحم
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 3)
مكابي عسفيا (3-3) أبناء جسر الزرقاء
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 4)
شباب الطيرة (1-1) نادي كرة قدم كفر قاسم
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