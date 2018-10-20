نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات عديدة ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجات الدنيا:

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 5)

الأخوة كفر مندا (2-2) أخاء عكا

شباب طمرة (2-1) مكابي شفاعمرو

النهضة الناصرة (0-2) أبناء الجولان والجليل

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 5)

أبناء كفر قرع (9-0) مكابي عين ماهل

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 4)

أبناء كفر سميع (3-0) أبناء دير الأسد

مكابي العرامشة دنون (0-1) الأخوة شعب

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 3)

أبناء بئر المكسور (4-1) أبناء عبلين

مكابي بسمة طبعون (2-2) أبناء شعب

مكابي يافة الناصرة (4-3) بيتار كفر كنا

هبوعيل الحليصة (2-6) الأهلي طمرة

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 3)

هبوعيل الزرازير (1-2) هبوعيل البطوف

بيتار عين ماهل (0-1) شباب إكسال

اتحاد الناصرة (1-2) بيتار أم الفحم

النادي الرياضي كفر كما (2-3) مكابي أم الفحم

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 3)

مكابي عسفيا (3-3) أبناء جسر الزرقاء

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 4)

شباب الطيرة (1-1) نادي كرة قدم كفر قاسم