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الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 22:12

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

عاد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بنقطة من مباراته الخارجية أمام مكابي بيتح تيكفا بعد تعادلهما بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدوري.

وجرت أحداث المباراة في معقل الفريق الخصم، وسط حضور المئات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات تهديفية عديدة لصالح الفريق السخنيني، إلا أنه لم ينجح بالأخير في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وأجرى مدرب الفريق السخنيني، بيني بن زاكين، تبديلات عدة خلال مجريات الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يغير شيئا على نتيجة المباراة.

وبهذا التعادل رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز التاسع حاليا بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق السخنيني بمباراته المقبلة نظيره هبوعيل كريات شمونة يوم السبت المقبل.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#اتحاد أبناء سخنين
#مكابي بيتح تيكفا
#الدرجة العليا

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

الفريق السخنيني يهدر فوزا مستحقا ويكتفي بنقطة واحدة

من عرب 48

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