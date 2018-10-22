أمير أسعد يفوز بلقب بطل أوروبا بالكيك بوكس

حصد الشاب أمير محمد أسعد (21 عاما) ابن قرية جت المثلث، الميدالية الذهبية ببطولة أوروبا للكيك بوكس التي أقيمت في العاصمة السلوفاكية، براتيسلافا.

وشارك في البطولة التي أقيمت على مدار أسبوع كامل، 35 منتخبا من مختلف أنحاء الدول في أوروبا.

وبهذا الصدد، قال أمير أسعد في حديث لـ"عرب 48"، إنني "شاركت في البطولة برفقة 13 آخرين من البلاد، وبفضل الله تمكنت من حصد الميدالية الذهبية بالبطولة لوزن 69 كغم".

وأضاف أنه "تنافس ضمن الفئة التي تواجدت بها 14 متسابقا من مختلف أنحاء العالم، وقد وصلت إلى النهائي أنا ومتسابق إيطالي حيث تمكنت من التغلب عليه بالضربة القاضية".

وتابع أنني "أستعد في الوقت الحالي للمشاركة في بطولة كأس العالم للكيك بوكس والتي ستقام العام المقبل، وأنا أحلم المشاركة في البطولة وإحراز الميدالية الذهبية، وكلي ثقة بقدراتي وخبرتي من أجل تحقيق ذلك".

وختم أسعد بالقول إنني "من هنا أتوجه بالشكر لكل من دعمني ووقف إلى جانبي منذ بداية مسيرتي في الكيك بوكس، وبدوري سأبذل قصارى جهدي حتى أكون عند حسن ظن الجميع في البطولات العالمية والأوروبية المقبلة".