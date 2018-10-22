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سمارة: هناك ضغوطات للعودة إلى الفريق الطيراوي

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 11:59

سمارة: هناك ضغوطات للعودة إلى الفريق الطيراوي
المدرب محمد سمارة (تصوير: نزيه سلطان)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

تسعى إدارة النادي الرياضي الطيرة جاهدة من أجل إقناع مدرب الفريق، محمد سمارة، بالعدول عن الاستقالة المفاجئة التي قدمها عقب المباراة الأخيرة أمام هبوعيل القدس.

ولاقت استقالة سمارة ردودا واسعة بين صفوف الجماهير، ومنهم من طالبه بالعودة إلى الفريق الطيراوي.

وبهذا الصدد، قال مدرب الفريق الطيراوي، محمد سمارة، لـ"عرب 48"، إنني "لم أتخذ قرار الاستقالة بسبب ما شهدته المباراة الأخيرة وحسب، إنما بسبب أمور أخرى لا أود الخوض بها".

وتابع أنني "أواجه ضغوطات جمة من قبل الإدارة والجماهير من أجل عودتي إلى الفريق، وخلال الساعات المقبلة سأجتمع مع الإدارة وسنناقش كافة الأمور المتعلقة بهذا الصدد".

وأضاف أن "هناك عروض من فرق عديدة أبدت اهتمامها بالحصول على خدماتي، وبدوري لن أخوض بأي منها إلا بعد الاجتماع مع إدارة الفريق الطيراوي".

وأشار إلى أن "الفريق الطيراوي بوضعية جيدة هذا الموسم وما ينقصه هو فقط الحظ في ترجمة الفرص إلى أهداف".

وختم سمارة بالقول إنني "من هنا أثمن عاليا ثقة ودعم الجماهير لي، وفي الوقت ذاته لدي تحفظات من بعض المشجعين الذين لا يقدرون ما أقدمه مع الفريق".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محمد سمارة
#الفريق الطيراوي
#الدرجة الأولى

من عرب 48

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