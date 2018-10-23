سليمان الزبارقة: أنتظر عرضا للتدريب في الدرجة العليا

أبدى المدرب سليمان الزبارقة ابن مدينة اللد جاهزيته الكاملة للتدريب في الدرجة العليا بعد رحيله عن فريق أبناء اللد، وهو لا زال ينتظر الفرصة من أجل تحقيق ذلك.

وساهم الزبارقة على مدار السنوات الماضية في قيادة أبناء اللد لتحقيق إنجازات عدة من بينها حصد كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة عام 2014.

وبهذا الصدد، قال المدرب سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إنني "أنتظر في هذه الفترة وصول عرض للتدريب في الدرجة العليا، وأنا أرى أنني أستحق الحصول على هذه الفرصة وبجدارة بعد النجاح الذي حققته مع فريق أبناء اللد على مدار السنوات الماضية".

وأضاف أنني "وبتواضع أفضل من بعض المدربين الموجودين في الدرجة العليا، وأنا أتمنى أن تكون بدايتي بالدرجة العليا مع اتحاد أبناء سخنين الذي أعتز وأفتخر به، وكلي أمل بأن أحصل على هذه الفرصة وأنا على ثقة بقدراتي وخبرتي من أجل تحقيق النجاح".

وتابع أن "المدرب العربي في البلاد يستحق الحصول على فرصة التدريب في الدرجة العليا كغيره من المدربين، فنحن لدينا الكفاءات والقدرات الكافية لخوض التحديات المختلفة، وأنا كمثال سأثبت ذلك على أرض الواقع في حال سنحت لي الفرصة بالتدريب في الدرجة العليا".

وأكد أن "مسيرتي مع أبناء اللد وأخاء الناصرة أثبتت نجاحي على مدار السنوات الماضية، ومن هنا أرى بأنه قد حان الوقت للتدريب في الدرجة العليا، وأنا على استعداد لقيادة أي فريق كان والنجاح معه".

وأشار إلى أنني "حتى الآن لم أتلق أي عرض من الدرجة العليا، وأنا لا زلت أنتظر وصول هذه الفرصة، وأنا آمل بأن أتلقى عرضا في الفترة المقبلة وأتمنى أن تكون بدايتي كما أسلفت مع الفريق السخنيني".

وختم الزبارقة بالقول إن "عودتي للملاعب ستكون خلال الفترة المقبلة، وفي حال عدم وصول عرض من الدرجة العليا سأعود للتدريب في الدرجة الممتازة حتى أحصل على الفرصة التي أحلم بها".