معمر قراقرة: هـ. أم الفحم قادر على تحقيق الصعود للممتازة

ساهم اللاعب معمر قراقرة في فوز هبوعيل أم الفحم بمباراته الأخيرة أمام هبوعيل آسي غلبواع (3-0) بعد إحرازه هدفا في أولى مبارياته مع فريقه الجديد.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الرابع بترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 11 نقطة.

وسيستضيف هبوعيل أم الفحم بمباراته المقبلة هبوعيل كوكب أبو الهيجاء يوم الجمعة القريب.

وبهذا الصدد، قال اللاعب معمر قراقرة، لـ"عرب 48"، إن "الفوز في المباراة الأخيرة كان مهما بالنسبة لنا من أجل استعادة الثقة، بحيث قدمنا أداء رجوليا قمنا بترجمته أيضًا إلى حصد النقاط الثلاث".

وأضاف أن "هذا الدوري يمكن القول عنه إنه لي، بحيث أنني معتاد عليه من قبل ووظيفتي هي إحراز الأهداف، ومن هذا المنطلق فإن الهدف الذي سجلته هو للثقة وقد كنت سعيدا أكثر بالفوز".

وأشار إلى أنني "تركت الدرجة الممتازة فقط من أجل هبوعيل أم الفحم الذي أبدى رغبة شديدة بالتعاقد معي، وأنا انضممت إليه من أجل مساعدته في تحقيق الصعود إلى الدرجة الممتازة، وأنا آمل أن يحالفنا الحظ في تحقيق ذلك مع نهاية الموسم".

وأكد أن "أم الفحم لديها فريق قوي جدا وأنا على ثقة بأنه قادر على تحقيق الصعود رغم صعوبة الدوري هذا الموسم، ومن هنا أدعو الجماهير لمواصلة دعمنا وملء المدرجات وأنا أعدهم بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".

وختم قراقرة بالقول إننا "نستعد حاليا لخوض مباراتنا البيتية الأولى على استاد "السلام" أمام هبوعيل كوكب، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم أداء رجولي وتحقيق النقاط الثلاث".