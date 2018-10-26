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نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 19:42

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
من مباراة الفريديس وبيت شان
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 10)

أخاء الناصرة (0-0) هبوعيل بيتح تيكفا

هبوعيل العفولة (1-0) هبوعيل إكسال

أبناء اللد (0-1) هبوعيل رمات هشارون

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 7)

مكابي يافا (1-1) الوحدة كفر قاسم

شمشون كفر قاسم (1-1) هبوعيل أزور

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 7)

هبوعيل كفر كنا (0-1) عيروني طبريا

هبوعيل باقة الغربية (1-2) مكابي تسور شالوم

هبوعيل شفاعمرو (2-2) أبناء زلفة

هبوعيل أم الفحم (3-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 6)

النادي الرياضي تل أبيب (1-3) أبناء يافا

هبوعيل ريشون لتسيون (0-0) شمشون أبناء الطيبة

هبوعيل كفر قاسم (1-1) مكابي أور يهودا

شمشون تل أبيب (6-0) شباب الطيبة

مكابي بيتح تيكفا (1-1) هبوعيل كفر برا

اتحاد أبناء جت (2-1) هبوعيل كريات أونو

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 6)

بيتار غيفعات زئيف (2-7) عيروني كسيفة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 6)

بيتار نهاريا (2-1) الأخوة كفر مندا

مكابي معلوت ترشيحا (3-3) أبناء نحف

شباب كفر كنا (0-1) أبناء كابول

أبناء الجولان والجليل (4-1) الأخوة يركا

أبناء مجد الكروم (0-2) هبوعيل البعينة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 6)

أبناء مصمص (0-1) هبوعيل طيرة الكرمل

هبوعيل بيت شان (1-2) أبناء الفريديس

مكابي عرب النجيدات (1-2) أبناء الرينة

هبوعيل رموت منشيه (2-1) اتحاد أبناء باقة الغربية

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 5)

هبوعيل مروم هجليل (2-2) مكابي العرامشة دنون

النادي الرياضي حتسور هجليليت (8-0) أبناء دير الأسد

الأخوة شعب (4-3) هبوعيل ترشيحا

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 4)

مكابي كريات يام (0-7) مكابي بسمة طبعون

أبناء عبلين (4-0) شباب عيلوط

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 4)

شباب رهط (3-1) هبوعيل مرحافيم

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 4)

أخاء عرعرة عارة (4-3) مكابي غيفعات أولغا

النادي الرياضي بردس حنا (2-0) هبوعيل عين السهلة

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 4)

بيتار كريات أتا (0-4) مكابي عسفيا

أبناء قلنسوة (2-2) هبوعيل كريات يام

مكابي برطعة (1-0) بيتار بردس حنا

أبناء جسر الزرقاء (0-5) بيتار حيفا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 5)

نادي كرة قدم كفر قاسم (3-0) سبورتينغ نتانيا

هبوعيل قلنسوة (2-0) مكابي نتانيا

أبناء الطيرة (0-2) النادي الرياضي تل أبيب

هبوعيل جلجولية (1-0) هبوعيل أورنيت

شباب الطيرة (1-0) مكابي أريئيل

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

من عرب 48

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