نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.
الدرجة الممتازة (الجولة 10)
أخاء الناصرة (0-0) هبوعيل بيتح تيكفا
هبوعيل العفولة (1-0) هبوعيل إكسال
أبناء اللد (0-1) هبوعيل رمات هشارون
الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 7)
مكابي يافا (1-1) الوحدة كفر قاسم
شمشون كفر قاسم (1-1) هبوعيل أزور
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 7)
هبوعيل كفر كنا (0-1) عيروني طبريا
هبوعيل باقة الغربية (1-2) مكابي تسور شالوم
هبوعيل شفاعمرو (2-2) أبناء زلفة
هبوعيل أم الفحم (3-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 6)
النادي الرياضي تل أبيب (1-3) أبناء يافا
هبوعيل ريشون لتسيون (0-0) شمشون أبناء الطيبة
هبوعيل كفر قاسم (1-1) مكابي أور يهودا
شمشون تل أبيب (6-0) شباب الطيبة
مكابي بيتح تيكفا (1-1) هبوعيل كفر برا
اتحاد أبناء جت (2-1) هبوعيل كريات أونو
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 6)
بيتار غيفعات زئيف (2-7) عيروني كسيفة
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 6)
بيتار نهاريا (2-1) الأخوة كفر مندا
مكابي معلوت ترشيحا (3-3) أبناء نحف
شباب كفر كنا (0-1) أبناء كابول
أبناء الجولان والجليل (4-1) الأخوة يركا
أبناء مجد الكروم (0-2) هبوعيل البعينة
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 6)
أبناء مصمص (0-1) هبوعيل طيرة الكرمل
هبوعيل بيت شان (1-2) أبناء الفريديس
مكابي عرب النجيدات (1-2) أبناء الرينة
هبوعيل رموت منشيه (2-1) اتحاد أبناء باقة الغربية
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 5)
هبوعيل مروم هجليل (2-2) مكابي العرامشة دنون
النادي الرياضي حتسور هجليليت (8-0) أبناء دير الأسد
الأخوة شعب (4-3) هبوعيل ترشيحا
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 4)
مكابي كريات يام (0-7) مكابي بسمة طبعون
أبناء عبلين (4-0) شباب عيلوط
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 4)
شباب رهط (3-1) هبوعيل مرحافيم
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 4)
أخاء عرعرة عارة (4-3) مكابي غيفعات أولغا
النادي الرياضي بردس حنا (2-0) هبوعيل عين السهلة
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 4)
بيتار كريات أتا (0-4) مكابي عسفيا
أبناء قلنسوة (2-2) هبوعيل كريات يام
مكابي برطعة (1-0) بيتار بردس حنا
أبناء جسر الزرقاء (0-5) بيتار حيفا
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 5)
نادي كرة قدم كفر قاسم (3-0) سبورتينغ نتانيا
هبوعيل قلنسوة (2-0) مكابي نتانيا
أبناء الطيرة (0-2) النادي الرياضي تل أبيب
هبوعيل جلجولية (1-0) هبوعيل أورنيت
شباب الطيرة (1-0) مكابي أريئيل
تعليقات Facebook