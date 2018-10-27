خسارة قاسية للفريق السخنيني في عقر داره

مني فريق اتحاد أبناء سخنين بخسارة بيتية قاسية على يد هبوعيل كريات شمونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه بعد مرور نصف ساعة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 تلقت شباك الفريق السخنيني هدفا ثانيا، وفي الدقيقة 84 ضاعف الفريق الخصم تفوقه بهدف ثالث حسم المباراة من خلاله.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 7 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر حاليا بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على مكابي تل أبيب يوم السبت المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم، وقد تعادل في 4 مباريات وخسر في 3 أخرى.