  2. رياضة
  3. رياضة محلية

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

تاريخ النشر: 02/11/2018 - 20:08

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
من مباراة هبوعيل باقة الغربية
عرب ٤٨

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 11)

هبوعيل كتمون القدس (3-1) أخاء الناصرة

هبوعيل إكسال (1-0) هبوعيل مرمورق

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 8)

شمشون كفر قاسم (0-3) مكابي هرتسليا

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 8)

أبناء زلفة (1-2) هبوعيل القدس

هبوعيل آسي غلبواع (0-2) هبوعيل باقة الغربية

عيروني طبريا (1-1) النادي الرياضي الطيرة

مكابي تسور شالوم (2-1) هبوعيل شفاعمرو

هبوعيل كفر كنا (0-1) هبوعيل مجدال هعيمك

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (2-2) مكابي كريات آتا

النادي الرياضي حيفا (1-2) هبوعيل أم الفحم

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 7)

شباب الطيبة (3-0) النادي الرياضي تل أبيب

بيتار بيتح تيكفا (1-1) الشعاع كفر قاسم

هبوعيل كفر برا (1-1) اتحاد أبناء جت

أبناء الطيبة (1-3) هبوعيل هود هشارون

أبناء يافا (3-3) مكابي بيتح تيكفا

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 7)

عيروني كسيفة (1-2) بيتار معليه أدوميم

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 7)

هبوعيل البعينة (4-2) مكابي معلوت ترشيحا

الأخوة عرابة (2-1) بيتار نهاريا

أبناء كابول (1-1) أبناء الجولان والجليل

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 7)

أبناء الفريديس (3-0) أبناء مصمص

هبوعيل دالية الكرمل (1-6) هبوعيل بيت شان

اتحاد أبناء باقة (0-0) مكابي عرب النجيدات

أخاء إكسال (0-2) النادي الرياضي دبورية

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 6)

الأخوة سخنين (0-4) النادي الرياضي حتسور هجليليت

هبوعيل ترشيحا (1-2) هبوعيل مروم هجليل

الدرجة الثالثة – جنوب (الجولة 5)

هبوعيل سديروت (3-1) هبوعيل شقيب السلام

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 5)

مكابي غيفعات أولغا (3-5) شباب إكسال

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 5)

أبناء قلنسوة (5-1) مكابي بركاي

مكابي عسفيا (2-2) بيتار حيفا

هبوعيل كريات حاييم (1-2) أبناء جسر الزرقاء

النادي الرياضي طيرة الكرمل (0-1) الأخوة الفريديس

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 6)

النادي الرياضي نتانيا (1-1) هبوعيل جلجولية

شباب الطيرة (0-1) هبوعيل قلنسوة

مكابي كفار يونة (3-0) نادي كرة قدم كفر قاسم

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#نتائج
#مباريات
#الدرجة الممتازة
#الدرجة الأولى
#الدرجة الثانية
#الدرجة الثالثة

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب الريال يواجه عقدة قبل مواجهة بلد الوليد
مدرب الريال يواجه عقدة قبل مواجهة بلد الوليد

2018-11-02

هـ. إكسال يعود للانتصارات والأخاء يواصل تعثره بالدوري
هـ. إكسال يعود للانتصارات والأخاء يواصل تعثره بالدوري

2018-11-02

تقارير تكشف عرض مانشستر سيتي لضم ميسي
تقارير تكشف عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

2018-11-02

الأكثر قراءة

إسرائيل - فلسطين... أشجار تُخفي الاستعمار

إسرائيل - فلسطين... أشجار تُخفي الاستعمار

2018-11-01

"واشنطن بوست": جثة خاشقجي أُذيبت بحمض الأسيد

2018-11-01
إسرائيل تدرس دفع قناة البحرين لتخفيف الأزمة مع الأردن

إسرائيل تدرس دفع قناة البحرين لتخفيف الأزمة مع الأردن

2018-11-01
الرئيس البرازيلي لإسرائيل:

الرئيس البرازيلي لإسرائيل: "قرروا ما عاصمتكم وسنسير خلفكم"

2018-11-01
نظرة سريعة على نتائج الانتخابات المحلية 

نظرة سريعة على نتائج الانتخابات المحلية 

2018-11-01