نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 11)

هبوعيل كتمون القدس (3-1) أخاء الناصرة

هبوعيل إكسال (1-0) هبوعيل مرمورق

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 8)

شمشون كفر قاسم (0-3) مكابي هرتسليا

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 8)

أبناء زلفة (1-2) هبوعيل القدس

هبوعيل آسي غلبواع (0-2) هبوعيل باقة الغربية

عيروني طبريا (1-1) النادي الرياضي الطيرة

مكابي تسور شالوم (2-1) هبوعيل شفاعمرو

هبوعيل كفر كنا (0-1) هبوعيل مجدال هعيمك

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (2-2) مكابي كريات آتا

النادي الرياضي حيفا (1-2) هبوعيل أم الفحم

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 7)

شباب الطيبة (3-0) النادي الرياضي تل أبيب

بيتار بيتح تيكفا (1-1) الشعاع كفر قاسم

هبوعيل كفر برا (1-1) اتحاد أبناء جت

أبناء الطيبة (1-3) هبوعيل هود هشارون

أبناء يافا (3-3) مكابي بيتح تيكفا

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 7)

عيروني كسيفة (1-2) بيتار معليه أدوميم

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 7)

هبوعيل البعينة (4-2) مكابي معلوت ترشيحا

الأخوة عرابة (2-1) بيتار نهاريا

أبناء كابول (1-1) أبناء الجولان والجليل

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 7)

أبناء الفريديس (3-0) أبناء مصمص

هبوعيل دالية الكرمل (1-6) هبوعيل بيت شان

اتحاد أبناء باقة (0-0) مكابي عرب النجيدات

أخاء إكسال (0-2) النادي الرياضي دبورية

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 6)

الأخوة سخنين (0-4) النادي الرياضي حتسور هجليليت

هبوعيل ترشيحا (1-2) هبوعيل مروم هجليل

الدرجة الثالثة – جنوب (الجولة 5)

هبوعيل سديروت (3-1) هبوعيل شقيب السلام

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 5)

مكابي غيفعات أولغا (3-5) شباب إكسال

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 5)

أبناء قلنسوة (5-1) مكابي بركاي

مكابي عسفيا (2-2) بيتار حيفا

هبوعيل كريات حاييم (1-2) أبناء جسر الزرقاء

النادي الرياضي طيرة الكرمل (0-1) الأخوة الفريديس

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 6)

النادي الرياضي نتانيا (1-1) هبوعيل جلجولية

شباب الطيرة (0-1) هبوعيل قلنسوة

مكابي كفار يونة (3-0) نادي كرة قدم كفر قاسم