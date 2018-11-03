خسارة خارجية تزيد من معاناة اتحاد أبناء سخنين

مني سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، بخسارة خارجية قاسية على يد مكابي تل أبيب بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 35.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 اهتزت شباك الفريق السخنيني بهدف ثان، وفي الدقيقة 65 حسم مكابي تل أبيب المباراة لصالحه بعدما أحرز هدفه الثالث.

وأعرب جمهور الفريق السخنيني عن غضبه بسبب سوء النتائج في المباريات الأخيرة، مطالبين بإيجاد حل سريع من أجله تصحيح مسار الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.

وطالب مشجعون لاتحاد أبناء سخنين، إدارة الفريق بإقالة المدرب بيني بن زاكين واستخلاص العبر قبل فوات الأوان، سيما وأن الفريق لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 7 نقاط وهو يحتل المركز الثالث عشر حاليا بترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه في حال فوز بيتار القدس بمباراته الوشيكة فإن الأول سيتراجع إلى المركز الأخير.

وسيستضيف الفريق السخنيني بمباراته المقبلة نظيره النادي الرياضي أشدود يوم 12 من الشهر الجاري.