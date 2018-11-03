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نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

تاريخ النشر: 03/11/2018 - 21:33

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات
من مباراة نحف وكفر كنا
عرب ٤٨

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 7)

الأخوة كفر مندا (2-3) اتحاد أبناء مجد الكروم

شباب طمرة (0-0) أخاء عكا

أبناء نحف (2-0) شباب كفر كنا

النهضة الناصرة (0-2) مكابي طمرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 7)

أبناء عرعرة عارة (2-0) هبوعيل رموت منشيه

أبناء كفر قرع (1-4) هبوعيل صندلة

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 6)

أبناء البعنة (0-5) شباب سخنين

أخاء بئر المكسور (3-2) الأخوة شعب

مكابي العرامشة دنون (5-1) هبوعيل دير حنا

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 5)

شباب الكعبية (2-0) بيتار كفر كنا

مكابي بسمة طبعون (1-1) الأهلي طمرة

أبناء بئر المكسور (3-2) أبناء شعب

مكابي يافة الناصرة (4-0) هبوعيل الحليصة

شباب عيلوط (4-1) مكابي كفر مندا

نادي كرة قدم البعينة (0-4) أبناء عبلين

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 5)

شباب الهواشلة (3-2) شباب رهط

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 5)

هبوعيل عين السهلة (1-0) أخاء عرعرة عارة

النادي الرياضي كفر كما (1-1) أبناء المشيرفة بياضة

مكابي أم الفحم (4-0) هبوعيل البطوف

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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#الدرجة الثانية
#الدرجة الثالثة

من عرب 48

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