نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 7)

الأخوة كفر مندا (2-3) اتحاد أبناء مجد الكروم

شباب طمرة (0-0) أخاء عكا

أبناء نحف (2-0) شباب كفر كنا

النهضة الناصرة (0-2) مكابي طمرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 7)

أبناء عرعرة عارة (2-0) هبوعيل رموت منشيه

أبناء كفر قرع (1-4) هبوعيل صندلة

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 6)

أبناء البعنة (0-5) شباب سخنين

أخاء بئر المكسور (3-2) الأخوة شعب

مكابي العرامشة دنون (5-1) هبوعيل دير حنا

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 5)

شباب الكعبية (2-0) بيتار كفر كنا

مكابي بسمة طبعون (1-1) الأهلي طمرة

أبناء بئر المكسور (3-2) أبناء شعب

مكابي يافة الناصرة (4-0) هبوعيل الحليصة

شباب عيلوط (4-1) مكابي كفر مندا

نادي كرة قدم البعينة (0-4) أبناء عبلين

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 5)

شباب الهواشلة (3-2) شباب رهط

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 5)

هبوعيل عين السهلة (1-0) أخاء عرعرة عارة

النادي الرياضي كفر كما (1-1) أبناء المشيرفة بياضة

مكابي أم الفحم (4-0) هبوعيل البطوف