نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 7)
الأخوة كفر مندا (2-3) اتحاد أبناء مجد الكروم
شباب طمرة (0-0) أخاء عكا
أبناء نحف (2-0) شباب كفر كنا
النهضة الناصرة (0-2) مكابي طمرة
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 7)
أبناء عرعرة عارة (2-0) هبوعيل رموت منشيه
أبناء كفر قرع (1-4) هبوعيل صندلة
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 6)
أبناء البعنة (0-5) شباب سخنين
أخاء بئر المكسور (3-2) الأخوة شعب
مكابي العرامشة دنون (5-1) هبوعيل دير حنا
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 5)
شباب الكعبية (2-0) بيتار كفر كنا
مكابي بسمة طبعون (1-1) الأهلي طمرة
أبناء بئر المكسور (3-2) أبناء شعب
مكابي يافة الناصرة (4-0) هبوعيل الحليصة
شباب عيلوط (4-1) مكابي كفر مندا
نادي كرة قدم البعينة (0-4) أبناء عبلين
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 5)
شباب الهواشلة (3-2) شباب رهط
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 5)
هبوعيل عين السهلة (1-0) أخاء عرعرة عارة
النادي الرياضي كفر كما (1-1) أبناء المشيرفة بياضة
مكابي أم الفحم (4-0) هبوعيل البطوف
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