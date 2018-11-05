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أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 23:01

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

مني فريق أبناء اللد بخسارة جديدة على يد هبوعيل أشكلون بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف.

وحاول الفريق اللداوي على مدار مجريات المباراة إحراز الأهداف، إلا أن كافة محاولاته باءت بالفشل ولم تترجم أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وعمقت هذه الخسارة من جراح أبناء اللد الذي يعاني منذ بداية الموسم من سوء النتائج ما أدى إلى تراجعه بلائحة الدوري وتخبطه في قاع اللائحة.

ولم ينجح الفريق اللداوي في تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم، مقابل تعادله في 5 مباريات وخسارة 6 أخرى.

ويحتل أبناء اللد المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 5 نقاط.

هذا، وسيستضيف الفريق اللداوي بمباراته المقبلة شقيقه هبوعيل إكسال يوم الإثنين القادم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أبناء اللد
#هبوعيل أشكلون
#الدرجة الممتازة

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

أبناء اللد يخسر ويواصل تخبطه في القاع

من عرب 48

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