إقالة مدرب اتحاد أبناء سخنين بعد النتائج السلبية

أعلنت إدارة فريق الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، عن إقالة المدرب بيني بن زاكين في أعقاب النتائج السلبية الأخيرة للفريق.

وكانت الإدارة متمثلة برئيسها محمد أبو يونس ومدير الفريق، خالد قسوم، قد اجتمعت بالمدرب صباح اليوم، الإثنين، للتباحث في وضعية الفريق وعدم استقرار نتائجه.

وبناء عليه، قررت إدارة الفريق السخنيني فك ارتباطها بالمدرب الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الكروي 2018-2019.

وذكر الناطق الرسمي بلسان اتحاد أبناء سخنين، منذر خلايلة، أن "مساعد المدرب عودد كوتير سيقوم بتدريب الفريق حتى إشعار آخر".

وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك عدة مرشحين لخلافة بن زاكين من بينهم المدربين عمير ترجمان ونيسان يحزقيل، بالإضافة إلى آخرين.

وكان الفريق السخنيني قد تعرض لخسارة قاسية في مباراته الأخيرة أمام مكابي تل أبيب بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل اتحاد أبناء سخنين المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 7 نقاط، وقد يتراجع إلى المركز الأخير في حال فوز بيتار القدس بمباراته المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، الإثنين.