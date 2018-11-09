إدارة أبناء سخنين: لن نتسرع في جلب مدرب جديد

عقبت إدارة فريق الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، على إقالة المدرب بيني بن زاكين في أعقاب النتائج السلبية منذ بداية الموسم الكروي 2018-2019.

وبهذا الصدد، قال رئيس إدارة الفريق السخنيني، محمد أبو يونس، لـ"عرب 48"، إن "قرار إقالة المدرب لم يكن سهلا، بحيث ترددنا في اتخاذه على مدار 3 أسابيع، وبالأخير كان لا بد من اتخاذ هذا القرار خصوصًا بعد النتائج السلبية منذ بداية الموسم".

وأضاف أننا "قمنا بتحضير فريق ممتاز وقد وضعنا تطلعات بالوصول إلى البلاي أوف العلوي وأكثر، ناهيك عن تجهيزنا لاستاد الدوحة منذ بداية الموسم، لكن مع الأسف الشديد المدرب لم يدرك التعامل مع الكادر الموجود ورأينا بأن استمراريته ستعود بالضرر الفريق بشكل أكبر".

وتابع أننا "لن نتسرع في التعاقد مع مدرب جديد نظرًا للشح الموجود من ناحية المدربين أصحاب الكفاءات والقدرات العالية، وبالتالي نحن لن نتأثر بكل ما تطرحه وسائل الإعلام بحيث نقوم بإدارة الأمور بالشكل المهني المطلوب حتى نجلب مدربا بمستوى عال".

وأكد أن "المدرب عودد كوتير هو من يقود التدريبات بالوقت الحالي، ومن المقرر أن يقود الفريق بالمباراة الوشيكة أمام النادي الرياضي أشدود يوم الاثنين القريب".

وأشار إلى أنه "إذا نظرنا إلى لائحة الدوري نرى بأن الفارق بين الفرق من ناحية النقاط متقارب، ومن هذا المنطلق فإن التواجد في قاع اللائحة لا يقلقنا ونحن إذ نؤمن بالكادر الموجود سعيًا نحو إعادة الفريق للمسار الصحيح".

وختم أبو يونس بالقول إنه "من هنا أناشد جماهير الفريق بالصبر ودعم الفريق بالشكل المطلوب على أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".