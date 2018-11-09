نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 12)

أخاء الناصرة (1-0) هبوعيل عكا

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 9)

بيتار كفار سابا (1-1) الوحدة كفر قاسم

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 9)

هبوعيل شفاعمرو (1-0) هبوعيل آسي غلبوع

النادي الرياضي الطيرة (3-0) هبوعيل هرتسليا

هبوعيل كفر كنا (1-1) هبوعيل أم الفحم

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 8)

مكابي عميشاف بيتح تيكفا (3-0) شباب الطيبة

هبوعيل ريشون لتسيون (1-0) هبوعيل كفر برا

اتحاد أبناء جت (2-1) أبناء يافا

هبوعيل كفر قاسم (0-1) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 8)

مكابي عيروني سديروت (2-0) عيروني كسيفة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 8)

مكابي معلوت ترشيحا (1-2) شباب كفر كنا

بيتار نهريا (0-1) شباب طمرة

أبناء الجولان والجليل (3-1) أبناء نحف

مكابي طمرة (1-0) الأخوة يركا

هبوعيل البعينة (3-3) الأخوة كفر مندا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 8)

أبناء عرعرة عارة (5-0) هبوعيل طيرة الكرمل

هبوعيل بيت شان (1-1) أبناء كفر قرع

هبوعيل رموت منشيه (3-4) مكابي عرب النجيدات

أبناء مصمص (6-0) هبوعيل دالية الكرمل

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 7)

هبوعيل نهريا (2-1) أبناء البعنة

النادي الرياضي حتسور هجليليت (2-1) أبناء طوبا الزنغرية

هبوعيل دير حنا (3-0) هبوعيل ترشيحا

أبناء دير الأسد (0-8) الأخوة سخنين

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 6)

مكابي كريات يام (1-3) أبناء بئر المكسور

الدرجة الثالثة – جنوب (الجولة 6)

مكابي يروحام (3-5) شباب الهواشلة

هبوعيل شقيب السلام (0-5) نادي كرة قدم بئر السبع

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 6)

بيتار أم الفحم (2-0) مكابي غيفعات أولغا

النادي الرياضي بردس حنا (1-1) النادي الرياضي كفر كما

هبوعيل البطوف (3-0) هبوعيل الناصرة

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 6)

الأخوة الفريديس (4-2) بيتار كريات آتا

أبناء جسر الزرقاء (1-0) بيتار بردس حنا

أبناء قلنسوة (3-1) النادي الرياضي طيرة الكرمل

مكابي برطعة (2-2) مكابي بركاي

مكابي نافيه شعنان (6-0) مكابي عسفيا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 7)

أبناء الطيرة (1-0) النادي الرياضي نتانيا

نادي كرة قدم كفر قاسم (2-5) النادي الرياضي تل أبيب

هبوعيل بردسيا (3-2) شباب الطيبة

هبوعيل قلنسوة (16-1) سبورتينغ نتانيا

أبناء رعنانا (1-1) هبوعيل أورنيت