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نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 21:29

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
من احتفالات هـ. باقة بالفوز (فيسبوك)
عرب ٤٨

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 9)

هبوعيل باقة الغربية (6-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 8)

النادي الرياضي دبورية (1-0) أبناء الرينة

هبوعيل صندلة (0-2) أخاء إكسال

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 6)

بيتار كفر كنا (2-2) مكابي بسمة طبعون

أبناء عبلين (1-3) مكابي يافة الناصرة

الأهلي طمرة (5-0) نادي كرة قدم شفاعمرو

الدرجة الثالثة – جنوب (الجولة 6)

شباب رهط (1-0) مكابي حورة

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 6)

أبناء المشيرفة بياضة (1-4) مكابي أم الفحم

أخاء عرعرة عارة (1-0) هبوعيل الزرازير

هبوعيل عين السهلة (2-1) شباب إكسال

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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