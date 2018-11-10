نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 9)

هبوعيل باقة الغربية (6-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 8)

النادي الرياضي دبورية (1-0) أبناء الرينة

هبوعيل صندلة (0-2) أخاء إكسال

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 6)

بيتار كفر كنا (2-2) مكابي بسمة طبعون

أبناء عبلين (1-3) مكابي يافة الناصرة

الأهلي طمرة (5-0) نادي كرة قدم شفاعمرو

الدرجة الثالثة – جنوب (الجولة 6)

شباب رهط (1-0) مكابي حورة

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 6)

أبناء المشيرفة بياضة (1-4) مكابي أم الفحم

أخاء عرعرة عارة (1-0) هبوعيل الزرازير

هبوعيل عين السهلة (2-1) شباب إكسال