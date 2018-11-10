نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 9)
هبوعيل باقة الغربية (6-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 8)
النادي الرياضي دبورية (1-0) أبناء الرينة
هبوعيل صندلة (0-2) أخاء إكسال
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 6)
بيتار كفر كنا (2-2) مكابي بسمة طبعون
أبناء عبلين (1-3) مكابي يافة الناصرة
الأهلي طمرة (5-0) نادي كرة قدم شفاعمرو
الدرجة الثالثة – جنوب (الجولة 6)
شباب رهط (1-0) مكابي حورة
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 6)
أبناء المشيرفة بياضة (1-4) مكابي أم الفحم
أخاء عرعرة عارة (1-0) هبوعيل الزرازير
هبوعيل عين السهلة (2-1) شباب إكسال
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