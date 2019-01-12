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أبناء سخنين يعود إلى دوامة الهزائم في الدوري

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 23:06

أبناء سخنين يعود إلى دوامة الهزائم في الدوري
عرب ٤٨

مني فريق اتحاد أبناء سخنين بخسارة خارجية قاسية على يد هبوعيل الخضيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة العليا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 افتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بواسطة لاعبه شلومي أزولاي، ثم في الدقيقة 69 أدرك الفريق المضيف هدف التعادل بعدها عاد في الدقيقة 82 لزيارة شباك الفريق السخنيني بهدف ثاني.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب اتحاد أبناء سخنين، محمد غدير، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وزادت هذه الخسارة من معاناة الفريق السخنيني بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر أسفل الخط الأحمر في قاع اللائحة.

وسيستضيف الفريق السخنيني بمباراته المقبلة في الدوري نظيره هبوعيل حيفا يوم السبت المقبل.

هذا، ويسعى سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا خلال هذه الفترة إلى تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين، سعيًا نحو تصحيح مساره والهروب من قاع اللائحة.

وأعلنت إدارة الفريق السخنيني في الأيام الأخيرة عن تعاقدها مع اللاعب سهيل أرملي قادما من بني يهودا، وهي بصدد التعاقد مع لاعبين آخرين مقابل الاستغناء عن خدمات بعض لاعبي الفريق.


#اتحاد أبناء سخنين
#هبوعيل الخضيرة
#الدرجة العليا

من عرب 48

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