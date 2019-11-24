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سمارة: أنتظر عرضا مناسبا للتدريب بالدرجة الأولى

تاريخ النشر: 24/11/2019 - 14:17

سمارة: أنتظر عرضا مناسبا للتدريب بالدرجة الأولى
المدرب محمد سمارة
عرب ٤٨

ينتظر المدرب، محمد سمارة، عرضا مناسبا من أجل العودة للتدريب في الدرجة الأولى، بعد استقالته من تدريب فريق الدرجة الثالثة، شباب الطيرة.

وتلقى سمارة في الأيام الأخيرة عروضا من مختلف الفرق في الدرجات الدنيا، وهو بصدد دراسة العروض المقدمة من الفرق الراغبة بالتعاقد معه من الدرجة الأولى.

وبهذا الصدد، قال المدرب محمد سمارة، في حديث لـ"عرب 48"، إنني "تلقيت عرضا من النادي الرياضي دبورية، إلا أنه لم يتم الاتفاق فيما بيننا بسبب الأوضاع التي يمر بها الفريق".

وأضاف أنني "أثمن توجه إدارة النادي الرياضي دبورية للاستفادة من خدماتي، وأتمنى لفريقهم النجاح في مسيرته الكروية، وأنا أتمنى أن أكون مدربا لفريق دبورية يوما ما في المستقبل".

وختم سمارة بالقول إنني "تلقيت العديد من العروض من مختلف الفرق في الدرجة الثانية، لكنني أتطلع لدراسة العروض القادمة من الدرجة الأولى".


#محمد سمارة
#الدرجة الأولى
#النادي الرياضي دبورية

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