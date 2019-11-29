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أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 18:39

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨

مني فريق أبناء اللد، خسارة خارجية ثقيلة على يد هبوعيل رمات غان بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد رمات غان، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين، حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة 31 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وخلال مجريات الشوط الثاني ومع دخول المباراة للوقت بدل الضائع تلقت شباك الفريق اللداوي هدفين آخرين في الدقائق 90 و94.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق اللداوي في مباراته المقبلة نظيره بيتار تل أبيب بات يام يوم الجمعة القادم.


#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

أبناء اللد يتلقى خسارة ثقيلة

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