  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 19:02

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون
صور من المباراة
عرب ٤٨

تخطى فريق أخاء الناصرة عقبة نظيره هبوعيل أشكلون بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 77 أحرز اللاعب، ألون بوزورغي، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الأخاء.

وبهذا الفوز، رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه اتحاد أبناء سخنين يوم الجمعة القادم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أخاء الناصرة
#الدرجة الممتازة

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات
نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

2020-01-31

الوحدة كفر قاسم يفوز خارجيا على هـ. بيتح تيكفا
الوحدة كفر قاسم يفوز خارجيا على هـ. بيتح تيكفا

2020-01-31

فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا
فوز هام لأبناء سخنين في مشوار العودة للعليا

2020-01-31

الأكثر قراءة

"من الاحتلال للاستقلال"؟ السلطة الفلسطينية تتبرّأ من "أوسلو"

2020-01-30
نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على

نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على "صفقة القرن"

2020-01-30
عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

2020-01-30
حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

2020-01-30
كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

2020-01-30