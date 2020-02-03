هـ. أم الفحم يفوز خارجيا على هـ. رمات هشارون

حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا خارجيا على هبوعيل رمات هشارون بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد رمات هشارون، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق الفحماوي باب التسجيل بهدف أحرزه اللاعب أور حسيديم في الدقيقة 19، ثم في الدقيقة 21 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل، وفي الدقيقة 29 أضاف اللاعب يونس جبارين الهدف الثاني لهبوعيل أم الفحم، ثم في الدقيقة 39 حسم اللاعب محمد كليبات المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق الفحماوي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون يوم الاثنين القادم.