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مدرب أبناء اللد: علينا الفوز بكل مباراة لتأمين البقاء بالدوري

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 20:44

مدرب أبناء اللد: علينا الفوز بكل مباراة لتأمين البقاء بالدوري
المدرب عدنان الوحيدي (عرب 48)
عرب ٤٨

أشاد مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، بأداء لاعبي فريقه عقب الفوز على متصدر لائحة الدوري، مكابي بيتح تيكفا، بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 23 نقطة.


وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة، إننا "لعبنا أمام فريق قوي وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، ومن هنا أكن كل الاحترام للاعبين على ما قدموه من أداء رجولي على أرضية الملعب، بحيث أن الفوز كان مستحقا وكان بإمكاننا إحراز أهداف إضافية".

وأضاف أننا "نلعب من مباراة لأخرى وأنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام الوحدة كفر قاسم، ونحن ندرك بأنها ستكون مباراة صعبة وبدورنا سنقدم كل ما بوسعنا من أجل حصد النقاط الثلاث".

وختم الوحيدي بالقول إننا "نسعى للفوز في كل مباراة بالدوري من أجل ضمان البقاء بالدرجة الممتازة لموسم إضافي".

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#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة
#عدنان الوحيدي

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