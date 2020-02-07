نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الممتازة (الجولة 23)
اتحاد أبناء سخنين (0-0) أخاء الناصرة
الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 19)
نادي كرة قدم أور يهودا (0-1) شمشون كفر قاسم
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 19)
هبوعيل باقة الغربية (1-0) أبناء عرعرة عارة
أبناء زلفة (1-2) النادي الرياضي الطيرة
مكابي طمرة (0-1) مكابي تسور شالوم
هبوعيل إكسال (1-1) عيروني طبرية
النادي الرياضي دبورية (1-0) هبوعيل كفر كنا
النادي الرياضي حيفا (2-2) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 21)
شمشون تل أبيب (0-2) هبوعيل قلنسوة
شباب الطيبة (2-3) هبوعيل محنيه يهودا
بيتار كفار سابا (1-0) شمشون أبناء الطيبة
هبوعيل كفر برا (1-2) بيتار بيتح تيكفا
هبوعيل كفر قاسم (0-0) بيتار رمات غان
عيروني بيت دغان (1-2) أبناء يافا
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 21)
عيروني كسيفة (3-0) شباب رهط
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 21)
أبناء نحف (0-1) أبناء كابول
هبوعيل البعينة (4-0) بيتار نهريا
أخاء عكا (2-0) مكابي معلوت ترشيحا
أبناء بئر المكسور (0-1) شباب كفر كنا
أبناء طوبا (0-4) اتحاد أبناء مجد الكروم
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 21)
أخاء إكسال (6-1) مكابي نافيه شأنان
أبناء الرينة (1-0) عيروني نيشر
النادي الرياضي بردس حنا (0-1) مكابي عرب النجيدات
مكابي أم الفحم (0-2) أبناء الفريديس
هبوعيل رموت منشيه (2-1) أبناء مصمص
الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 20)
مكابي حورة (0-6) مكابي عراد
شباب اللقية (3-1) مكابي بئر السبع
هبوعيل مرحافيم (3-3) هبوعيل شقيب السلام
نادي كرة قدم بئر السبع (7-4) هبوعيل رهط
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 20)
أبناء قلنسوة (4-3) بيتار بردس حنا
هبوعيل كريات يام (3-1) أبناء جسر الزرقاء
هبوعيل دالية الكرمل (4-4) هبوعيل كريات حاييم
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 18)
هبوعيل شلومي (0-5) أبناء البعنة
هبوعيل صفد (2-0) هبوعيل ترشيحا
أبناء دير الأسد (3-2) هبوعيل دير حنا
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 20)
شباب الطيرة (1-0) عيروني أريئيل
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