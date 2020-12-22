هـ. أم الفحم والوحدة كفر قاسم يفترقان بالتعادل

افترق فريقا الوحدة كفر قاسم وهبوعيل أم الفحم بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن ختام أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 افتتح الفريق القسماوي باب التسجيل بواسطة لاعبه عميد محاجنة، وفي الدقيقة 85 أدرك اللاعب، محمد محاجنة، هدف التعادل لصالح الفريق الفحماوي.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد الوحدة كفر قاسم 11 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة المقبل، فيما سيستضيف هبوعيل أم الفحم نظيره هبوعيل رعنانا في اليوم نفسه.