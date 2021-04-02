نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 10)
شمشون تل أبيب (2-2) أبناء يافا
هبوعيل كفر قاسم (1-0) مكابي بيتح تيكفا
شمشون أبناء الطيبة (0-4) هبوعيل هود هشارون
هبوعيل كفر برا (0-3) هبوعيل قلنسوة
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 10)
شباب رهط (0-0) النادي الرياضي بئر السبع
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 10)
سكتسيا معلوت ترشيحا (3-2) شباب طمرة
أبناء كابول (0-2) هبوعيل صفد
مكابي يافة الناصرة (1-0) بيتار نهريا
أبناء شفاعمرو (4-0) أخاء عكا
أبناء الجولان والجليل (1-0) الأخوة كفر مندا
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 10)
هبوعيل صندلة (0-3) هبوعيل بيت شان
هبوعيل عين السهلة (0-4) النادي الرياضي بردس حنا
أبناء مصمص (4-2) أخاء إكسال
النادي الرياضي كفر كما (2-1) هبوعيل رموت منشيه
اتحاد أبناء جت (2-0) اتحاد أبناء باقة
مكابي عرب النجيدات (1-2) بيتار حيفا
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 9)
هبوعيل أبناء سميع (8-1) هبوعيل شلومي
هبوعيل نهريا (3-6) هبوعيل ترشيحا
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 9)
أبناء أم الفحم (2-3) الأخوة الفريديس
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 9)
نادي كرة قدم كفر قاسم (1-3) هكواح رمات غان
أبناء قلنسوة (0-1) مكابي كفار يونة
شباب الطيرة (4-0) عيروني أريئيل
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