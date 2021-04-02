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نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 19:08

نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا
من مباراة مكابي يافة الناصرة
عرب ٤٨

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 10)

شمشون تل أبيب (2-2) أبناء يافا

هبوعيل كفر قاسم (1-0) مكابي بيتح تيكفا

شمشون أبناء الطيبة (0-4) هبوعيل هود هشارون

هبوعيل كفر برا (0-3) هبوعيل قلنسوة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 10)

شباب رهط (0-0) النادي الرياضي بئر السبع

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 10)

سكتسيا معلوت ترشيحا (3-2) شباب طمرة

أبناء كابول (0-2) هبوعيل صفد

مكابي يافة الناصرة (1-0) بيتار نهريا

أبناء شفاعمرو (4-0) أخاء عكا

أبناء الجولان والجليل (1-0) الأخوة كفر مندا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 10)

هبوعيل صندلة (0-3) هبوعيل بيت شان

هبوعيل عين السهلة (0-4) النادي الرياضي بردس حنا

أبناء مصمص (4-2) أخاء إكسال

النادي الرياضي كفر كما (2-1) هبوعيل رموت منشيه

اتحاد أبناء جت (2-0) اتحاد أبناء باقة

مكابي عرب النجيدات (1-2) بيتار حيفا

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 9)

هبوعيل أبناء سميع (8-1) هبوعيل شلومي

هبوعيل نهريا (3-6) هبوعيل ترشيحا

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 9)

أبناء أم الفحم (2-3) الأخوة الفريديس

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 9)

نادي كرة قدم كفر قاسم (1-3) هكواح رمات غان

أبناء قلنسوة (0-1) مكابي كفار يونة

شباب الطيرة (4-0) عيروني أريئيل

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