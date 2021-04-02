نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 10)

شمشون تل أبيب (2-2) أبناء يافا

هبوعيل كفر قاسم (1-0) مكابي بيتح تيكفا

شمشون أبناء الطيبة (0-4) هبوعيل هود هشارون

هبوعيل كفر برا (0-3) هبوعيل قلنسوة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 10)

شباب رهط (0-0) النادي الرياضي بئر السبع

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 10)

سكتسيا معلوت ترشيحا (3-2) شباب طمرة

أبناء كابول (0-2) هبوعيل صفد

مكابي يافة الناصرة (1-0) بيتار نهريا

أبناء شفاعمرو (4-0) أخاء عكا

أبناء الجولان والجليل (1-0) الأخوة كفر مندا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 10)

هبوعيل صندلة (0-3) هبوعيل بيت شان

هبوعيل عين السهلة (0-4) النادي الرياضي بردس حنا

أبناء مصمص (4-2) أخاء إكسال

النادي الرياضي كفر كما (2-1) هبوعيل رموت منشيه

اتحاد أبناء جت (2-0) اتحاد أبناء باقة

مكابي عرب النجيدات (1-2) بيتار حيفا

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 9)

هبوعيل أبناء سميع (8-1) هبوعيل شلومي

هبوعيل نهريا (3-6) هبوعيل ترشيحا

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 9)

أبناء أم الفحم (2-3) الأخوة الفريديس

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 9)

نادي كرة قدم كفر قاسم (1-3) هكواح رمات غان

أبناء قلنسوة (0-1) مكابي كفار يونة

شباب الطيرة (4-0) عيروني أريئيل