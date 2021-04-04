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أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 23:21

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بنقطة من مباراته الخارجية أمام مكابي نتانيا بعد تعادلهما سلبيا 0-0، ضمن أحداث الجولة الأولى من البلاي أوف السفلي بالدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد نتانيا، وسط حضور العشرات من مشجعي الأحمر السخنيني في المدرجات.

ووصل الفريق السخنيني خلال مجريات المباراة إلى عدة فرص تهديفية، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته القادمة نظيره بني يهودا يوم السبت المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة العليا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام م. نتانيا

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