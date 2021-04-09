الممتازة: فوز لأم الفحم وخسارة لكفر قاسم وإكسال

خسر فريق هبوعيل إكسال مباراته الخارجية أمام سكتسيا نس تسيونا بهدف مقابل لا شيء، ضمن افتتاحية مباريات البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الخصم من نيران صديقة عن طريق لاعب هبوعيل إكسال، نير أفرجيل، بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل إكسال عند 43 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق الكسلاوي في مباراته القادمة نظيره بيتار تل أبيب بات يام يوم الخميس المقبل.

فوز خارجي لهـ. أم الفحم

حقق فريق هبوعيل أم الفحم الفوز في مباراته الخارجية أمام هبوعيل العفولة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدف سجله اللاعب، إيلون إليميلخ، في الدقيقة 29.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 حسم اللاعب، لفان كوتاليا، المباراة بهدف ثان لصالح الفريق الفحماوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب هبوعيل أم الفحم، إيلان شاولسكي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق الفحماوي في مباراته القادمة نظيره هبوعيل كفار شليم يوم الجمعة المقبل.

الوحدة كفر قاسم يخسر أولى مبارياته بالبلاي أوف السفلي

خسر فريق الوحدة كفر قاسم في المباراة التي استضاف فيها نظيره هبوعيل كفار شليم بهدف دون مقابل.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 أحرز الفريق الخصم هدف الفوز لصالحه.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 35 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق القسماوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل عكا يوم 19 نيسان/ أبريل الجاري.