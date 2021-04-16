نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 32)

هبوعيل أم الفحم (1-1) هبوعيل كفار شليم

هبوعيل العفولة (5-0) أخاء الناصرة

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية

مكابي شعراييم (1-1) عيروني كسيفة

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية

النادي الرياضي الطيرة (2-0) أبناء الرينة

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (2-0) مكابي طمرة

أبناء الفريديس (3-0) أبناء مجد الكروم

هبوعيل كفر كنا (0-1) عيروني طبرية

هبوعيل باقة الغربية (2-1) النادي الرياضي دبورية

هبوعيل مجدال هعيمك (3-4) أبناء زلفة

أبناء عرعرة عارة (2-1) هبوعيل حيفا

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ"

أبناء يافا (3-0) عيروني بيت دغان

شمشون أبناء الطيبة (1-2) هبوعيل كريات أونو

هبوعيل كفر برا (3-2) بيتار بيتح تيكفا

هبوعيل قلنسوة (3-0) النادي الرياضي تل أبيب

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب"

مكابي نتيفوت (6-0) شباب رهط

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"

سكتسيا معلوت ترشيحا (1-0) هبوعيل عرابة

شباب طمرة (1-2) شباب كفر كنا

بيتار نهريا (3-0) الأخوة كفر مندا

هبوعيل صفد (1-2) أخاء عكا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"

النادي الرياضي طيرات هكرمل (5-2) هبوعيل صندلة

النادي الرياضي بردس حنا (0-0) أخاء بئر المكسور

اتحاد أبناء باقة (0-3) هبوعيل طيرات هكرمل

مكابي عرب النجيدات (2-1) النادي الرياضي كفر كما

اتحاد أبناء كفر قرع (1-5) مكابي نافيه شأنان

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى

هبوعيل شلومي (1-4) أبناء دير حنا

أبناء البعنة (2-1) هبوعيل نحف

أبناء أبو سنان (11-1) هبوعيل نهريا

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية

نادي كرة قدم بئر السبع (9-0) هبوعيل رهط

الدرجة الثالثة – يزراعيل

شباب أم الفحم (8-0) أبناء أم الفحم

الدرجة الثالثة – شومرون

بيتار كريات آتا (1-5) أبناء جسر الزرقاء

الدرجة الثالثة – شارون

نادي كرة قدم كفر قاسم (3-10) بني رعنانا

بيتار طوبروك (0-6) شباب الطيرة

أبناء الطيرة (2-2) أبناء قلنسوة