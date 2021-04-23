الممتازة: الأخاء يهزم أم الفحم وتعادل لكفر قاسم وخسارة لإكسال

حقق فريق أخاء الناصرة الفوز في مباراة الديربي أمام شقيقه هبوعيل أم الفحم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 افتتح اللاعب أنس دبور باب التسجيل لأخاء الناصرة من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 85 حسم اللاعب نواف بزيع المباراة بهدف ثان لصالح الفريق النصراوي.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 42 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 36 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته القادمة نظيره هبوعيل رعنانا يوم الجمعة المقبل، فيما سيلاقي هبوعيل أم الفحم نظيره هبوعيل عكا في اليوم نفسه.

خسارة قاسية لهبوعيل إكسال

تلقى هبوعيل إكسال خسارة قاسية في مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات غان بنصف دزينة من الأهداف، ضمن مباريات البلاي أوف العلوي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف برباعية أحرزها في الدقائق 21 و31 و32 و45.

وخلال أحداث الشوط الثاني تلقت شباك الفريق الكسلاوي هدفين آخرين لصالح الفريق الخصم في الدقائق 57 و77.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل إكسال عند 44 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل هبوعيل إكسال في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة المقبل.

تعادل للوحدة كفر قاسم

خرج فريق الوحدة كفر قاسم بنقطة من مباراته أمام هبوعيل بيتح تيكفا بعد افتراقهما بالتعادل السلبي 0-0، ضمن مباريات البلاي أوف السفلي.

ووصل الفريق القسماوي إلى عدة فرص تهديفية خلال مجريات المباراة، غير أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل العفولة يوم الجمعة المقبل.