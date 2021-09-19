الممتازة: فوز لأم الفحم على الناصرة وآخر لكفر قاسم على الرينة

فاز فريق هبوعيل أم الفحم على شقيقه أخاء الناصرة بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "جرين" في نوف هجليل، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق النصراوي باب التسجيل بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه أليان روحانا، وفي الدقيقة 26 أدرك اللاعب تيمور أفيطان هدف التعادل لصالح الفريق الفحماوي.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 أضاف اللاعب، إيتي طاكو، الهدف الثاني لهبوعيل أم الفحم، وفي الدقيقة 90 حسم اللاعب نيف سردل المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق المضيف.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 8 نقاط وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 7 نقاط وهو يحتل المركز السادس.

وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته القادمة شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الخميس المقبل، فيما سيحل هبوعيل أم الفحم ضيفا على هبوعيل رمات هشارون في اليوم نفسه.

الوحدة كفر قاسم يهزم أبناء الرينة

اعتلى فريق الوحدة كفر قاسم صدارة الدوري بعد فوزه على شقيقه أبناء الرينة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي استضافها الأول.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، إذ افتتح الفريق القسماوي باب التسجيل عند الدقيقة 34 بواسطة لاعبه محمد خطيب، وفي الدقيقة 37 أدرك اللاعب خوليو سيزار هدف التعادل لصالح الفريق الريناوي.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 81 عاد اللاعب، محمد خطيب، لحسم المباراة بهدف ثان لصالح الوحدة كفر قاسم.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أبناء الرينة عند 5 نقاط وهو يحتل المركز السابع.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته القادمة ضيفا على شقيقه أخاء الناصرة يوم الخميس المقبل، فيما سيستضيف أبناء الرينة نظيره بني يهودا في اليوم نفسه.