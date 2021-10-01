الممتازة: فوز لأم الفحم وكفر قاسم وتعادل للرينة

حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا بشق الأنفس على هبوعيل عكا برباعية مقابل ثلاثة أهداف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف من عكا بهدفين أحرزهما اللاعب، زاهي أحمد، في الدقائق 24 و43.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 افتتح اللاعب، غاي دهان، باب التسجيل لصالح هبوعيل أم الفحم، وفي الدقيقة 62 أدرك اللاعب، ألفا كونته، هدف التعادل، وفي الدقيقة 78 عاد اللاعب غاي دهان لتسجيل الهدف الثالث لهبوعيل أم الفحم، وفي الدقيقة 82 عادل الفريق الخصم النتيجة، وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع حسم اللاعب، أشرف رباح، المباراة بهدف رابع للفريق الفحماوي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب الدرجة الممتازة.

وسيحل الفريق الفحماوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الجمعة المقبل.

الوحدة كفر قاسم يعزز صدارته

تخطى فريق الوحدة كفر قاسم عقبة نظيره بني يهودا بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بثلاثية مقابل هدف، أحرزها كل من اللاعبين محمد خطيب في الدقيقة الأولى ومهران راضي في الدقيقتين 9 و42، ثم جاء هدف الفريق الخصم في الدقيقة 45.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 تمكن فريق بني يهودا من هز شباك الفريق القسماوي بهدف ثان.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يتصدر ترتيب الدوري.

وسيحل الفريق القسماوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة المقبل.

تعادل خارجي لأبناء الرينة

عاد فريق أبناء الرينة بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل كفار سابا بعد افتراقهما بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الريناوي بهدف أحرزه اللاعب، خوليو سيزار، بعد مرور دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 70 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

وبهذا التعادل رفع أبناء الرينة رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق الريناوي في مباراته القادمة نظيره فريق أشدود يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.