"دولفينز عكا" يشارك ببطولة أوروبا لقوارب الدراغون في دبي

يستعد نادي "دولفينز عكا" التابع للمراكز الجماهيرية – أسوار عكا، للمشاركة في بطولة أوروبا لقوارب الدراغون المقررة في دبي.

وتأتي مشاركة "دولفينز عكا" في البطولة الأوروبية لقوارب الدراغون، ليمثل المجتمع العربي فيها وهو الفريق الوحيد على مستوى البلاد.

وتوّج نادي "دولفينز عكا" ببطولة البلاد لمدة 4 سنوات على التوالي، وقد شارك مؤخرا ببطولة سباق الدراغون القطرية التي ساهمت بتأهله للمشاركة في بطولة أوروبا بدبي.

ومما يذكر أن النادي حصد المركز الأول في بطولة أوروبا التي استضافتها قبرص في العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن النادي يشمل فريق مختلط للنساء والرجال، وفريق نسائي "ارجوانيات البحر" وفريق الشبيبة، وإمكانية الانضمام مفتوحة لكل من يرغب بأن يكون ضمن الفريق البحري.