الفريق السخنيني يعود إلى سكة الانتصارات

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، الفوز على نظيره هبوعيل القدس بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الأول.

واستضاف الفريق السخنيني المباراة على استاد "بلومفيلد" في تل أبيب، بسبب استمرار إغلاق استاد "الدوحة" نظرًا لتعنت الشرطة ووزارة العمل على عدم إعادة فتحه بادعاء وجود خروقات ونواقص تتعلق بوسائل الأمان وسلامة الجمهور.

وعانى الفريق السخنيني قبيل استضافة المباراة من إيجاد ملعب بديل، فيما شكلت مديرية الدوري ضغطا عليه وهددته بخسارة إدارية للمباراة أو الهبوط من الدوري في حال لم يستقر على ملعب بديل للدوحة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أبناء سخنين بهدف أحرزه اللاعب، بيرم كيال، من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 21.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 حسم اللاعب، جاي ملماد، المباراة بهدف ثان لصالح الفريق السخنيني، وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع جاء هدف الفريق الخصم الوحيد.

وبهذا الفوز رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على مكابي نتانيا يوم الإثنين المقبل.