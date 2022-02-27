الليلة: أبناء سخنين يسعى لتعميق جراح ب. القدس

يحل سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، ضيفا ثقيلا على نظيره بيتار القدس في وقت لاحق من مساء اليوم، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ24 من الدوري الأول.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد "تيدي" في القدس، وسط توقعات بحضور عدد كبير من المشجعين.

ويخوض الفريق السخنيني مباراة اليوم منتعشا من النتائج الإيجابية الأخيرة، إذ حقق في الجولات الأربع الأخيرة الفوز في 3 مباريات مقابل تعادله بأخرى.

وكان أبناء سخنين قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بملعبه "الدوحة" بهدفين مقابل لا شيء لبيتار القدس.

التشكيلة المتوقعة: غاد عاموس، فابيان سبوركسلادا، مارون غنطوس، أنتي بوليتش، عبد الله جابر، مروان كبها، روعي شوكرني، إيهاب غنايم، إبراهيما كونتي، إري مورا وغاي ملماد.

ويحتل الفريق السخنيني المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 35 نقطة، وهو يسعى لضمان أحد المراكز المتقدمة لخوض المنافسة في البلاي أوف العلوي.

وخاض أبناء سخنين 23 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 10 مباريات مقابل تعادله في 5 وخسارته في 8 مباريات أخرى.