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فوز لسلة فتيات ترشيحا بافتتاح مُجدد للقاعة الرياضية

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 09:17

فوز لسلة فتيات ترشيحا بافتتاح مُجدد للقاعة الرياضية
فتيات ترشيحا
عرب ٤٨

افتتحت القاعة الرياضية في قرية ترشيحا مجددا، مساء أمس الأربعاء، بعد أشهر عديدة من إغلاقها بسبب الترميمات وتركيب أرضية جديدة (باركيت) بتكلفة أكثر من 300 ألف شيكل، بحضور رئيس بلدية معلوت - ترشيحا، أركادي بومرانتس، ونائبيه الحالي نخلة طنوس والسابق حمد نعيم.

وسجل فريق فتيات ترشيحا لكرة السلة فوزا ساحقا (46 – 28) على ضيفه من "معاليه يوسف".

وتواكب إدارة جمعية البيارق لشؤون الرياضة وكرة السلة مسيرة إحياء الرياضة في القاعة، وتأمل إدارتها الممثلة خلال المباراة بإلهام دكور، أن تستمر بدعمها للجمعية ولكل الأطر الرياضية في البلدة.

وشكر نائب رئيس البلدية، نخلة طنوس، القائمين على مشروع كرة السلة والرياضة في ترشيحا، وقال إن "هناك مخططات مستقبلية لقاعة جديدة ستقام في المدرسة الابتدائية التي سيتم بناؤها في الأعوام المقبلة".

وختم طنوس بالقول إن "القاعة الرياضية لاستخدام المدرسة الثانوية (أورط)، وجميع الفعاليات الرياضية والثقافية في ترشيحا، على أمل المحافظة عليها".

بودكاست عرب 48

#فتيات ترشيحا
#كرة سلة
#نخلة طنوس
#إلهام دكور
#جمعية البيارق

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