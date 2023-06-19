مدرب فلفلة كفر قاسم لـ"عرب 48": أبطال أوروبا.. حلم تحقق بصناعة محلية

شدد عامر على أن "الفريق يعتمد بالأساس على اللاعبين المحليين من كفر قاسم والمجتمع العربي وهم من كانوا الفاعل الأساسي في تحقيق هذه البطولة إلى جانب مساهمة لاعبي التعزيز الأجانب".

حقق فريق فلفلة كفر قاسم إنجازا مشرفا لبلده والمجتمع العربي بعد تتويجه ببطولة أوروبا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في البرتغال.

ويعتمد فريق فلفلة كفر قاسم في تشكيلته بالأساس على لاعبين محليين وهم راني عودة، وكرم عامر، ومعاذ عامر، وعامر يتيم، وسامح مرعب، وحمادة جبارين، وأبو جابر، وعبد صرصور، وعامر عمري، بالإضافة إلى 4 لاعبي تعزيز من خارج البلاد.

واستهل فلفلة كفر قاسم مشواره في البطولة الأوروبية بدور المجموعات حيث جرى إدراجه على رأس المجموعة الثامنة نظرًا لترتيبه الأوروبي العالي، إذ كانت مباراته الأولى يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري وصولا إلى المباراة النهائية أمس.

وقارع الفريق القسماوي فرقا أوروبية بارزة وتغلب عليها، حيث كان آخرها فريق بيزا الإيطالي الذي فاز عليه بركلات الترجيح (5-3) بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقال مدرب فلفلة كفر قاسم، مأمون عامر، لـ"عرب 48"، إننا "اليوم أبطال أوروبا وهذا بحد ذاته إنجاز كبير لم يتوقعه أحد، وبتوفيق من الله وجهد اللاعبين والقائمين على الفريق والداعمين له حققنا المستحيل".

المدرب مأمون عامر

وأضاف أنه "في الحقيقة لا يمكن وصف شعورنا، سيما وأن بطولة أوروبا تختلف كليا عن الدوري في البلاد والتتويج بها بمثابة حلم أصبح حقيقة، وما حققناه هو إنجاز كبير نهديه لبلدنا ومجتمعنا والجماهير العربية ولكل الداعمين للفريق".

وأشار عامر إلى أن "طريقنا نحو التتويج بالبطولة كان صعبا بدون شك، إذ تمكنا من تخطي فرق أوروبية بارزة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، بالإضافة إلى فريق مارسيليا الذي هو بطل أوروبا بالنسخة الأخيرة وفريق آخر مصنف ثانيا على المستوى العالمي".

وتابع أن "فلفلة كفر قاسم مبني بشكل مختلف عن باقي الفرق الأخرى، إذ أننا ندير فريقا على مستوى عالمي وبناء عليه وضعنا معايير تعنى بذلك وسرعان ما التقت جميعها ببعض البعض حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم رغم شح الموارد الموجودة قياسا بالفرق الأوروبية، لكن مع ذلك فقد حظي الفريق بدعم كبير على مستوى إدارة وبلدية ورجال أعمال من كفر قاسم والمجتمع العربي ناهيك عن الدعم المعنوي من كفر قاسم والمجتمع العربي".

وشدد عامر على أن "الفريق يعتمد بالأساس على اللاعبين المحليين من كفر قاسم والمجتمع العربي وهم من كانوا الفاعل الأساسي في تحقيق هذه البطولة إلى جانب مساهمة لاعبي التعزيز الأجانب".

وبينّ أنه "لم يكن من السهل التتويج ببطولة أوروبا بعدما كنا قد حققنا المركز الثالث في النسخة الأخيرة منها، وفي هذه النسخة وضعنا ثقلنا باللاعب المحلي الذي جلب لنا البطولة في النهاية، وذلك يأتي أيضا في ظل توقف الدوري في البلاد منذ العام 2019 بحجة تفشي جائحة كورونا، مع أن هناك أسبابا غير مهنية لتوقف الدوري خصوصًا وأن باقي الفريق جاهزة لخوض غمار الدوري".

وأرجع مدرب فلفلة كفر قاسم سر نجاح الفريق محليا وحتى تحقيق البطولة الأوروبية إلى التنسيق والتناسق الكامل بين مركباته من إدارة ولاعبين وطاقم مهني وداعمين وبلدية.

وختم عامر حديثه بالقول إن "وصولنا وتحقيقنا لهذه البطولة لا يعني نهاية حلمنا، بل هي البداية ونحن فريق مهني وسنواصل مسيرتنا حتى تحقيق كافة الألقاب على المستوى المحلي والأوروبي والعالمي أيضا".