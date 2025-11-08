أبناء سخنين يفلت من الخسارة.. اعتقالات وإصابتان إثر أعمال شغب لجمهور م. حيفا

شهدت نهاية مباراة أبناء سخنين ومكابي حيفا التي انتهت بالتعادل 3-3، أعمال شغب من طرف جمهور الأخير نجمت عن اعتداءات واقتحام مطعم ما أسفر عن وقوع إصابتين واعتقال 6 أشخاص.

حقق فريق أبناء سخنين تعادلا مثيرا في مباراته البيتية أمام مكابي حيفا بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة العليا؛ وقد أعقب المباراة أعمال شغب من قبل جمهور الفريق الضيف بعد خروجهم من الملعب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور 4600 مشجع.

مشاهد لأعمال الشغب لجمهور مكابي حيفا بعد خروجهم من استاد "الدوحة" بعد المباراة والتعادل أمام أبناء سخنين بالدرجة العليا، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال 6 أشخاص



التفاصيل: https://t.co/mTgBy9j0YL pic.twitter.com/8qfkKzvuP2 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 8, 2025

وهاجم مشجعون لمكابي حيفا أحد المطاعم قرب الملعب بعد انتهاء المباراة، وألحقوا أضرارا جسيمة في المكان؛ فيما قالت إدارة أبناء سخنين إن إصابات وقعت داخل المطعم من جراء الهجوم عليه.

فيديو | مشجعون لمكابي حيفا يهاجمون محلا تجاريا في سخنين بعد انتهاء المباراة



التفاصيل: https://t.co/mTgBy9jyOj pic.twitter.com/A08hV3kAJJ — موقع عرب 48 (@arab48website) November 8, 2025

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 6 مشجعين من كلا الفريقين، فيما نقل مصابان بحالة تراوحت بين المتوسطة والطفيفة لتلقي العلاج، كما ذكرت أنها أبعدت 3 مشجعين عن الملاعب لمدة 60 يوما مع فرض غرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل بعد ضبط ألعاب نارية بحوزتهم.

وغاب عن تشكيلة الفريق السخنيني المهاجم آرثور مارينيان لأسباب خاصة، بالإضافة إلى قلب الدفاع إياد أبو عبيد بسبب الإبعاد.

وألقى مشجعو مكابي حيفا مفرقعات نارية تجاه أرض الملعب قبيل بداية المباراة، من دون رد فعل من قبل الشرطة الإسرائيلية رغم انتشارها عناصرها؛ علمًا أن أبناء سخنين كان قد تعرض لعقوبة خصم نقطة مع وقف التنفيذ بسبب إلقاء المفرقعات النارية داخل أرض الملعب خلال المباراة السابقة أمام مكابي تل أبيب.

وجاء الشروط الأول بسيطرة أكثر للفريق الضيف، لكن رغم ذلك هدد الفريق السخنيني مرماه عبر الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وقد ترجم إحداها إلى هدف بواسطة اللاعب ماتيو كوجو عبر تسديدة بعيدة المدى أخضعت الحارس في الدقيقة 35.

وبعد ذلك بست دقائق أهدر أبناء سخنين فرصة مضاعفة النتيجة، عندما سدد اللاعب أحمد سلمان كرة كانت في طريقها إلى الشباك، لكن زميله بسيل خوري تصدها لها بالخطأ، لينتهي الشوط الأول بتفوقه بهدف مقابل لا شيء.

وفي بداية الشوط الثاني قلب مكابي حيفا النتيجة من ركلتي جزاء ترجمهما إلى هدفين، وفي المقابل لم يرفع لاعبو الفريق السخنيني الراية البيضاء، ليتمكن اللاعب عيدان شمير من معادلة النتيجة في الدقيقة 60.

وأعاد اللاعب عبد الله سيك التقدم لمكابي حيفا في الدقيقة 64، إلا أن اللاعب أحمد سلمان أدرك هدف التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية الفيديو (فار).

وبهذا التعادل، يواصل الفريق السخنيني جمع النقاط بعدما تمكن من حصد 10 نقاط في المباريات الست الأخيرة بقيادة المدرب شارون ميمار، وقد رفع رصيده إلى 13 نقطة قبل الخروج إلى استراحة لثلاثة أسابيع.