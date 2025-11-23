الملاعب تتهيأ لتجدد المباريات هذا الأسبوع: ماذا نعرف عن زراعة العشب الشتوي؟

مروان عواودة: "في كل سنة تتم زراعة المسطح الأخضر مرتين، الأولى في فترة الصيف وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو، والأخرى وهي الأهم مع إسدال الستار على فصل الصيف وبدء فصل الخريف".

تتجدد مباريات كرة القدم في كافة الدرجات بالبلاد هذا الأسبوع، وذلك بعد استراحة لمدة 3 أسابيع، جرى خلالها زراعة الملاعب بالعشب الشتوي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعملت معظم الفرق على استغلال هذا الوقت لتدعيم صفوفها وحلقاتها، ومنها خرجت إلى معسكرات تدريبية غالبا في مدينة إيلات جنوبي البلاد، كما استغلت الفرق الاستراحة لتعافي لاعبيها المصابين.

وتحدث مدير ملعب كفر كنا، مروان عواودة، لـ"عرب 48" عن نجاعة وأهمية زراعة الملاعب بالعشب الشتوي، بالقول إنه "في كل سنة تتم زراعة المستطيل الأخضر مرتين، الأولى في فترة الصيف وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو، والأخرى وهي الأهم مع إسدال الستار على فصل الصيف وبدء فصل الخريف".

وأكد أن "هناك أهمية قصوى وبالغة للزراعة الشتوية مع بداية فصل الخريف وامتزاجه بالشتاء، لأن الزراعة الصيفية تدخل في سبات عميق".

مروان عواودة

وأشار إلى أن زراعة العشب الصيفي تدخل في مرحلة نوم وعدم نمو بدءا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية شهر شباط/ فبراير، على أن تبدأ في النمو من شهر آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل".

وأضاف "أي أنه من شهر كانون الأول/ ديسمبر لا تنمو أبدا حتى مطلع فصل الربيع، ومن هذا المنطلق تتم زراعة البذر الشتوي لفترة ثلاثة حتى أربعة أسابيع والملاعب تكون كالبساط الأخضر، وهذا يدل على أهمية الزراعة الشتوية ليستمر الملعب بوضع ممتاز حتى نهاية الموسم الرياضي في شهر أيار/ مايو".