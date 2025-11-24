الوحدة كفر قاسم يطوي صفحة خسارته الأخيرة وعينه على القمة

يحتل الفريق القسماوي المركز الخامس برصيد 19 نقطة ولا يتخلف سوى بأربع نقاط عن المرتبة الثانية، التي تؤهل صاحبها لكسب إحدى بطاقتي الارتقاء إلى مستوى فرق دوري الدرجة العليا.

يلملم فريق الوحدة كفر قاسم جراح خسارته الأخيرة أمام فريق هبوعيل كفار شليم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قبيل مباراته البيتية أمام ضيفه فريق هبوعيل كفار سابا.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق القسماوي نظيره هبوعيل كفار سابا يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد "بات يام"، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقطعت الخسارة المؤلمة أمام هـ. كفار شليم فترة ناجحة للقسماويين مع المدرب الجديد طالب طواطحة، جمع فيها سبع نقاط خلال ثلاث مباريات.

ورغم هذه الخسارة، فإن الفريق القسماوي يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة ولا يتخلف سوى بأربع نقاط عن المرتبة الثانية، التي تؤهل صاحبها لكسب إحدى بطاقتي الارتقاء إلى مستوى فرق دوري الدرجة العليا.

وفي معسكر الوحدة القسماوي، أكدوا على أنهم في هذه المرحلة يفضلون عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، لكنهم أشاروا إلى أهمية نسيان اللقاء الماضي والتطلع للعودة إلى مسار الانتصارات، للتمركز أكثر فأكثر بين فرق القمة.