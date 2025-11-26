أبناء الرينة يتخبط في القاع ويبحث عن مخرج بعد الاستراحة

يسعى الفريق الريناوي إلى الاستفادة من استراحة اللعب التي امتدت على مدار 3 أسابيع، آملا الخروج من كبوته وتعثراته وتحقيق الانتصارات من أجل الهروب من صراع القاع والهبوط.

ما زال فريق أبناء الرينة يتخبط في قاع لائحة دوري الدرجة العليا، ويبحث عن تحقيق فوزه الأول منذ بداية الموسم الكروي 2025-2026، بعدما لم يتذوق بعد طعم الفوز بعد مرور 10 جولات.

ويستضيف الفريق الريناوي في مباراته المقبلة نظيره عيروني طبرية، وذلك يوم السبت عند الساعة السادسة والنصف مساء على استاد "غرين" في نوف هجليل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الأول.

ويتذيل الفريق سلم اللائحة برصيد نقطة يتيمة جمعها من تعادل وحيد مقابل 9 خسارات، وهو يتخلف بفارق 9 نقاط عن مركز البقاء التي يحتلها نظيره من طبرية.

وكانت خسارة أبناء الرينة الأخيرة أمام مكابي نتانيا بهدفين مقابل هدف واحد، لتكون الرابعة على التوالي في عهد المدرب أدهم هادية، إذ لم تتغير النتائج رغم تحسن مستواه.

يشار إلى أن فريق طبرية يعتمد في تشكيلته على قدرات متوسط الميدان اللاعب فراس عقل والجناح السريع وهيب حبيب الله.