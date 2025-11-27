الدرجة الأولى تتجدد: ماذا ينتظرنا من مباريات نهاية هذا الأسبوع؟

بعد استراحة امتدت لنحو 3 أسابيع، تعود فرق كرة القدم لخوض غمار الموسم الكروي 2025-2026، وفي ما يلي المباريات المرتقبة للفرق العربية في الدرجة الأولى نهاية هذا الأسبوع.

تتجدد نهاية هذا الأسبوع مباريات كرة القدم بكافة الدرجات في البلاد، وذلك بعد انقضاء استراحة الفرق التي امتدت لنحو ثلاثة أسابيع بغية زراعة ملاعبها بالعشب الشتوي قبيل حلول فصل الشتاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويستضيف فريق شباب أم الفحم ضيفه أخاء الناصرة يوم الجمعة في تمام الساعة 12:40 على استاد "السلام" في أم الفحم، في مباراة مركزية ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، والتي من المتوقع أن تشد إليها أنظار العديد من أنصار الطرفين.

وقد بقي الوضع على ما هو عليه في أعلى اللائحة في الجولة الأخيرة قبل الاستراحة، وذلك بعد تعادل جميع فرق القمة في مبارياتها، علما أن الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ يتصدر اللائحة برصيد 19 نقطة، ويتفوق بنقطتين على أقرب مطارديه، وبأربع نقاط على الفريق الفحماوي.

وأنهى النصراويون معسكرًا تدريبيًا دام خمسة أيام في مدينة إيلات جنوبي البلاد، وصفه علاء صايغ بالناجح وحقق جميع التوقعات منه، الاجتماعية قبل المهنية، ليأتي بجهوزية تامة لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منافس يعتبره من أقوى الفرق في الدوري.

ومن الجهة الثانية، تجنب فريق شباب أم الفحم الخسارة في الوقت القاتل في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق مكابي كريات آتا بياليك، والتي آلت إلى التعادل بهدف لكل منهما، وسجل الهداف رئبال دهامشة للفحماويين.

وتعتبر هذه المباراة الأولى للمدرب الجديد للفريق الفحماوي دانييل أومانيسكي، الذي استبدل المدرب المستقيل موسى ذياب.

وكان أومانيسكي قد بدأ الموسم الحالي بتدريب فريق الدرجة الممتازة هبوعيل العفولة، وقبل ذلك درب في قسم الشبيبة والأشبال والأولاد في نوف هجليل والعفولة. وقال إنه سيعمل على تعزيز حلقات الفريق بعدة لاعبين مجربين، بغية المنافسة لكسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الممتازة، وسط ثقته العالية بتحقيق الأمر.

هـ. باقة الغربية يسعى لرد الاعتبار أمام كرمئيل

يسعى فريق هبوعيل باقة الغربية إلى رد الاعتبار من خسارته الماضية أمام فريق شباب طمرة بهدف نظيف، وذلك عندما يستضيف في ملعبه وبين جماهيره ضيفه هبوعيل كرمئيل العنيد، يوم الجمعة في تمام الساعة 12:20 ظهرا.

وقال المدرب محمد عوضي، إنه تم استخلاص العبر من الخسارة الأخيرة، وخصوصا أنه توفر الوقت الكافي للتعلم من الأخطاء والاستعداد كما يجب للقاء فريق لا يستهان فيها أبدًا.

فريق عرب النجيدات المتعطش للانتصارات يستقبل شباب طمرة

يستقبل فريق مكابي عرب النجيدات ضيفه فلابف شباب طمرة يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا، علمًا أن الأول لا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري، وهو يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط، متخلفا بأربع نقاط عن مركز البقاء.

وستكون هذه المباراة الأولى التي يشرف فيها المدرب عيسى نجيدات على تدريب فريق بلدته، بعدما استبدل المدرب المستقيل محمد نجيدات، على أمل قيادته لضمان البقاء.

أما الفريق الطمراوي فيحضر بأريحية بعد رفع رصيده إلى 13 نقطة، وفي المركز التاسع الآمن نوعًا ما، وذلك بعد فوز أبناء المدرب باتريسيو سياغ على هبوعيل باقة الغربية بهدف نظيف.

النادي الطيرة يضرب هـ. أم الفحم بخماسية

وفي مستهل مباريات هذه الجولة، ضرب النادي الرياضي الطيرة في بيته فريق هبوعيل أم الفحم، متذيل اللائحة، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد "طيبي طيبي" في الطيرة.

وبذلك عوض الفريق الطيراوي خسارته في الجولة الماضية أمام أبناء مصمص مصمص بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز الكاسح ارتفع رصيده بقيادة المدرب غال بارشان والمدير المهني عبد المنان تيتي، إلى 18 نقطة وأصبح يتأخر بنقطة يتيمة فقط عن الصدارة.

من الجهة الثانية، فإن الفريق الفحماوي مع المدرب مجد إغبارية، بقي في المركز الأخير مع 7- نقاط، بعد خصم 12 نقطة من رصيده قبل بداية الموسم.

بلدي عرابة المتعزز يلاقي أبناء مصمص المندفع

على ملعب العشب الاصطناعي في كريات يام، يلاقي فريق بلدي عرابة ضيفه أبناء مصمص، صباح يوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف.

وبعد التعادل في مباراته الخارجية أمام مضيفه هبوعيل بيت شان من دون أهداف، فإن بلدي عرابة دعم الحلقة الأمامية بالمهاجم شاكر صقر، صاحب التجربة الغنية في هذه الدرجة، على أن تلحقه انتدابات جديدة.

ورفع الفريق العرابي رصيده إلى ست نقاط فقط خلال ثماني مباريات، ويتفوق بفارق الأهداف فقط على صاحب مرتبة اختبارات البقاء.

أما أبناء مصمص فيحضر متشجعًا بعد ثلاثة انتصارات متتالية، آخرها على النادي الرياضي الطيرة بهدفين مقابل هدف واحد، إذ سجل لمصمص محمد جبارين وحمادة أنور جبارين.

وبذلك رفع تلامذة المدرب نسيم إغبارية رصيدهم إلى 12 نقاط، مبتعدين بست نقاط عن الخط الأحمر، وفي نفس الوقت يتأخرون بسبع نقاط عن الصدارة.

المتذيل شباب الطيرة في ضيافة يفنة ضمن المنطقة الجنوبية

وضمن المنطقة الجنوبية، يحل متذيل اللائحة فريق شباب الطيرة ضيفًا على مضيفه فريق مكابي يفنة، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف، وذلك بعد خسارته أمام شمشون تل أبيب بهدفين مقابل لا شيء، وكانت خسارة ثالثة على التوالي، إذ توقف رصيد تلامذة المدرب عمار سلمان عند خمس نقاط فقط.

وسيشارك حارس المرمى بوراز فيلكوفيتش لأول مرة مع الطيراويين مستبدلا الحارس مهدي زعبي، الذي تم تحريره، علمًا أن فيلكوفيتش دافع سابقًا عن ألوان هبوعيل عكا وهبوعيل رمات هشارون.