جدول مباريات الفرق العربية هذا الأسبوع ضمن كافة الدرجات

نستعرض أمامكم أدناه جدول مباريات فرق كرة القدم العربية في كافة الدرجات نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد استئناف الموسم عقب استراحة الفرق لمدة نحو 3 أسابيع.

من مباراة سابقة في الدرجة الأولى ("عرب 48")

تستأنف نهاية هذا الأسبوع مباريات كرة القدم في البلاد بعد استراحة امتدت لنحو 3 أسابيع من أجل زراعة الملاعب بالعشب الشتوي، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة في كافة الدرجات.

الدرجة العليا – الجولة 11

السبت:

17:30 هبوعيل تل أبيب – أبناء سخنين (على ملعب "بلومفيلد" بتل أبيب – يافا)

18:30 أبناء الرينة – عيروني طبرية (على ملعب "غرين" في نوف هجليل)

الدرجة الممتازة – الجولة 13

الجمعة:

15:00 الوحدة كفر قاسم – هبوعيل كفار سابا (على ملعب "بات يام")

الدرجة الأولى – الجولة 9: (المنطقة الشمالية)

الخميس:

النادي الرياضي الطيرة (5-0) هبوعيل أم الفحم (انتهت)

الجمعة:

12:20 هبوعيل باقة الغربية – هبوعيل كرمئيل (على ملعب الأول)

12:40 شباب أم الفحم – أخاء الناصرة (على ملعب الأول)

14:00 مكابي عرب النجيدات – شباب طمرة (على ملعب الأول)

السبت:

10:30 بلدي عرابة – أبناء مصمص (على ملعب "كريات يام")

19:30 مكابي نفيه شأنان – عيروني نيشر (على ملعب "آتوس" بحيفا)

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

الجمعة:

12:30 مكابي يفنة – شباب الطيرة (على ملعب الأول)

الدرجة الثانية – الجولة 10: (المنطقة الشمالية "أ")

الخميس:

الأخوة شعب (1-3) هبوعيل جديدة المكر (انتهت)

الجمعة:

12:00 هبوعيل دير حنا – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (على ملعب البعنة)

13:00 شباب إبطن – بيتار نهريا (على ملعب "كريات يام")

14:00 النادي الرياضي شفاعمرو – شباب كفر مندا (على ملعب الأول)

14:30 أبناء المغار – هبوعيل كفر سميع (على ملعب البعنة)

السبت:

12:30 مكابي جديدة المكر – أبناء أبو سنان (على ملعب طمرة)

13:00 هبوعيل عين ماهل – أبناء البعنة (على ملعب الأول)

14:30 النادي الرياضي الجولان والجليل – الأخوة كفر مندا (على ملعب بقعاثا)

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

الخميس:

هبوعيل يافة الناصرة (1-2) النادي الرياضي طيرة الكرمل (انتهت)

الجمعة:

11:00 نادي كرة قدم حيفا – أبناء عرعرة عارة (على ملعب "آتوس" بحيفا)

11:30 شباب كفر كنا – بيتار حيفا (على ملعب الأول)

12:45 النادي الرياضي أور عكيفا – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب الأول)

13:00 أبناء جت المثلث – هبوعيل رموت منشيه (على ملعب الأول)

13:30 شباب حيفا – أبناء باقة الغربية (على ملعب "آتوس")

14:00 النادي الرياضي المشهد – أخاء إكسال (على ملعب الأول)

السبت:

21:30 أبناء قلنسوة – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب "كفار يونا")

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

الخميس:

عيروني كفار يونا (1-1) الشعاع كفر قاسم (انتهت)

السبت:

21:30 أبناء جلجولية – النادي الرياضي يافا (على ملعب "بيتح تيكفا")

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")

الخميس:

النادي الرياضي الرملة (2-0) شباب أبو غوش (انتهت)

الأحد:

20:45 مكابي بئر السبع – هبوعيل شقيب السلام (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة – الجولة 8: (منطقة الجليل الأعلى)

الجمعة:

11:00 مكابي معلوت ترشيحا – الأهلي شعب (على ملعب نهريا)

13:30 النادي الرياضي كابول – شباب سخنين (على ملعب أبو سنان)

السبت:

13:30 هبوعيل حرفيش – هبوعيل البقيعة (على ملعب الأول)

16:00 أبناء عكا – النادي الرياضي يركا (على ملعب "كريات يام")

16:00 النادي الرياضي بيت جن – مكابي عرب العرامشة (على ملعب نهريا)

20:30 هبوعيل فسوطة – أبناء دير الأسد (على ملعب نهريا)

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

الجمعة:

13:00 هبوعيل غفعات أولغا – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب الخضيرة)

14:00 الأخوة كفر قرع – هبوعيل معاوية (على ملعب الأول)

السبت:

14:00 بيتار أم الفحم – الأخوة الفريديس (على ملعب الأول)

14:30 هبوعيل عين السهلة – مكابي برطعة (على ملعب عرعرة)

20:00 بلدي جت المثلث – النادي الرياضي بردس حنا (على ملعب الأول)

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

شباب الناصرة (1-1) النادي الرياضي كريات حايم

الجمعة:

11:00 هبوعيل كريات يام – أتلتيكو شفاعمرو (على ملعب أبو سنان)

11:15 بلدي كابول – النادي الرياضي الكرمل حيفا (على ملعب طمرة)

14:00 النهضة الناصرة – مكابي عسفيا (على ملعب عيلوط)

16:30 النادي الرياضي كفر كما – هبوعيل كفر مصر (على ملعب عيلوط)

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

الخميس:

شمشون أبناء الطيبة (1-4) نبراس كفر قاسم (انتهت)

الجمعة:

11:00 شباب قلنسوة – مكابي أورانيت (على ملعب الأول)

13:30 بيتار طوبروك – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب الأول في نتانيا)

السبت:

19:30 هبوعيل برديسيا – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)

21:30 بيتار بنيامين – بلدي قلنسوة (على ملعب "بيتح تيكفا")

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

السبت:

14:00 هبوعيل رهط – شباب رهط (على ملعب المدينة)

19:00 النادي الرياضي بئر السبع – هبوعيل كسيفة (على ملعب الأول)

20:45 بلدي حورة – مكابي بئر السبع (على ملعب ديمونا)