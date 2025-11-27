جدول مباريات الفرق العربية هذا الأسبوع ضمن كافة الدرجات

تستأنف نهاية هذا الأسبوع مباريات كرة القدم في البلاد بعد استراحة امتدت لنحو 3 أسابيع من أجل زراعة الملاعب بالعشب الشتوي، وفي ما يلي جدول مباريات الفرق العربية مع مواعيدها والملاعب المستضيفة في كافة الدرجات.
الدرجة العليا – الجولة 11
السبت:
17:30 هبوعيل تل أبيب – أبناء سخنين (على ملعب "بلومفيلد" بتل أبيب – يافا)
18:30 أبناء الرينة – عيروني طبرية (على ملعب "غرين" في نوف هجليل)
الدرجة الممتازة – الجولة 13
الجمعة:
15:00 الوحدة كفر قاسم – هبوعيل كفار سابا (على ملعب "بات يام")
الدرجة الأولى – الجولة 9: (المنطقة الشمالية)
الخميس:
النادي الرياضي الطيرة (5-0) هبوعيل أم الفحم (انتهت)
الجمعة:
12:20 هبوعيل باقة الغربية – هبوعيل كرمئيل (على ملعب الأول)
12:40 شباب أم الفحم – أخاء الناصرة (على ملعب الأول)
14:00 مكابي عرب النجيدات – شباب طمرة (على ملعب الأول)
السبت:
10:30 بلدي عرابة – أبناء مصمص (على ملعب "كريات يام")
19:30 مكابي نفيه شأنان – عيروني نيشر (على ملعب "آتوس" بحيفا)
الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)
الجمعة:
12:30 مكابي يفنة – شباب الطيرة (على ملعب الأول)
الدرجة الثانية – الجولة 10: (المنطقة الشمالية "أ")
الخميس:
الأخوة شعب (1-3) هبوعيل جديدة المكر (انتهت)
الجمعة:
12:00 هبوعيل دير حنا – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (على ملعب البعنة)
13:00 شباب إبطن – بيتار نهريا (على ملعب "كريات يام")
14:00 النادي الرياضي شفاعمرو – شباب كفر مندا (على ملعب الأول)
14:30 أبناء المغار – هبوعيل كفر سميع (على ملعب البعنة)
السبت:
12:30 مكابي جديدة المكر – أبناء أبو سنان (على ملعب طمرة)
13:00 هبوعيل عين ماهل – أبناء البعنة (على ملعب الأول)
14:30 النادي الرياضي الجولان والجليل – الأخوة كفر مندا (على ملعب بقعاثا)
الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")
الخميس:
هبوعيل يافة الناصرة (1-2) النادي الرياضي طيرة الكرمل (انتهت)
الجمعة:
11:00 نادي كرة قدم حيفا – أبناء عرعرة عارة (على ملعب "آتوس" بحيفا)
11:30 شباب كفر كنا – بيتار حيفا (على ملعب الأول)
12:45 النادي الرياضي أور عكيفا – النادي الرياضي الكبابير (على ملعب الأول)
13:00 أبناء جت المثلث – هبوعيل رموت منشيه (على ملعب الأول)
13:30 شباب حيفا – أبناء باقة الغربية (على ملعب "آتوس")
14:00 النادي الرياضي المشهد – أخاء إكسال (على ملعب الأول)
السبت:
21:30 أبناء قلنسوة – هبوعيل دالية الكرمل (على ملعب "كفار يونا")
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")
الخميس:
عيروني كفار يونا (1-1) الشعاع كفر قاسم (انتهت)
السبت:
21:30 أبناء جلجولية – النادي الرياضي يافا (على ملعب "بيتح تيكفا")
الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "ب")
الخميس:
النادي الرياضي الرملة (2-0) شباب أبو غوش (انتهت)
الأحد:
20:45 مكابي بئر السبع – هبوعيل شقيب السلام (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة – الجولة 8: (منطقة الجليل الأعلى)
الجمعة:
11:00 مكابي معلوت ترشيحا – الأهلي شعب (على ملعب نهريا)
13:30 النادي الرياضي كابول – شباب سخنين (على ملعب أبو سنان)
السبت:
13:30 هبوعيل حرفيش – هبوعيل البقيعة (على ملعب الأول)
16:00 أبناء عكا – النادي الرياضي يركا (على ملعب "كريات يام")
16:00 النادي الرياضي بيت جن – مكابي عرب العرامشة (على ملعب نهريا)
20:30 هبوعيل فسوطة – أبناء دير الأسد (على ملعب نهريا)
الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")
الجمعة:
13:00 هبوعيل غفعات أولغا – هبوعيل جسر الزرقاء (على ملعب الخضيرة)
14:00 الأخوة كفر قرع – هبوعيل معاوية (على ملعب الأول)
السبت:
14:00 بيتار أم الفحم – الأخوة الفريديس (على ملعب الأول)
14:30 هبوعيل عين السهلة – مكابي برطعة (على ملعب عرعرة)
20:00 بلدي جت المثلث – النادي الرياضي بردس حنا (على ملعب الأول)
الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")
شباب الناصرة (1-1) النادي الرياضي كريات حايم
الجمعة:
11:00 هبوعيل كريات يام – أتلتيكو شفاعمرو (على ملعب أبو سنان)
11:15 بلدي كابول – النادي الرياضي الكرمل حيفا (على ملعب طمرة)
14:00 النهضة الناصرة – مكابي عسفيا (على ملعب عيلوط)
16:30 النادي الرياضي كفر كما – هبوعيل كفر مصر (على ملعب عيلوط)
الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")
الخميس:
شمشون أبناء الطيبة (1-4) نبراس كفر قاسم (انتهت)
الجمعة:
11:00 شباب قلنسوة – مكابي أورانيت (على ملعب الأول)
13:30 بيتار طوبروك – النادي الرياضي الطيبة (على ملعب الأول في نتانيا)
السبت:
19:30 هبوعيل برديسيا – أبناء الطيرة (على ملعب الأول)
21:30 بيتار بنيامين – بلدي قلنسوة (على ملعب "بيتح تيكفا")
الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)
السبت:
14:00 هبوعيل رهط – شباب رهط (على ملعب المدينة)
19:00 النادي الرياضي بئر السبع – هبوعيل كسيفة (على ملعب الأول)
20:45 بلدي حورة – مكابي بئر السبع (على ملعب ديمونا)
