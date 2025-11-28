أبناء سخنين يحل ضيفا ثقيلا على هـ. تل أبيب ويتطلع للعودة بنقاط

يعيش الفريق السخنيني فترة ناجحة جدًا تكللت في جمع عشر نقاط خلال المباريات الست الأخيرة، وفيها حقق انتصارين وأربع تعادلات من دون التعرض للخسارة.

يستفيد فريق أبناء سخنين من عودة قلب الدفاع المجرب إياد أبو عبيد إلى تشكيلته في مباراته الخارجية أمام هبوعيل تل أبيب، المقرر لها مساء السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد "بلومفيلد"، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة العليا.

وأنهى أبو عبيد عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، إذ غاب بسبب البطاقات التحذيرية عن المباراة الماضية أمام مكابي حيفا، والتي آلت إلى التعادل بثلاثة أهداف لكليهما.

كما سيكون لاعب خط الوسط الجديد يوهان إنزي (30 عاما) تحت تصرف الطاقم المهني، علمًا أن أنه يدافع عن ألوان منتخب مدغشقر، وذلك بعدما صادقت سلطة مراقبة الميزانيات على عقده.

وأشار أعضاء الفريق إلى دور المدرب شارون ميمر في تثبيت أقدامه وقيادته إلى شاطئ الأمان، علمًا أن بداية الموسم لم تكن كما يجب. فيما يعزو المسؤولون ذلك إلى عدم توفر كادر كامل من اللاعبين تحت إمرة المدرب آنذاك.

وعن التحضيرات لمواجهة هبوعيل تل أبيب، قال ميمر "خضنا تدريبات ممتازة خلال فترة الاستراحة، والفريق جاهز لخوض مباراة أمام فريق قوي، خصوصا في بيته وأمام جماهيره".

وأضاف "استعداداتنا على ما يرام من أجل العودة من هناك بنقاط، لأن فريقنا لا يقل قدرة عن أي منافس في الدوري".