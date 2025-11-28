خسارة للوحدة كفر قاسم بالممتازة وأخاء الناصرة يعزز صدارته بالدرجة الأولى

تجرع فريق الوحدة كفر قاسم الجمعة خسارة ثانية على التوالي، وذلك في مباراته البيتية أمام هبوعيل كفار سابا بهدفين مقابل لا شيء، التي جرت على استاد "بات يام" ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويعيش الفريق القسماوي فترة غير جيدة في الوقت الراهن، إذ لم يجمع النقاط في مباراتيه الأخيرتين، علمًا أنه جمع قبل ذلك 7 نقاط في أول 3 مباريات له مع المدرب طالب طواطحة.

وتوقف رصيد الفريق عند 19 نقطة، ليتراجع من المركز الخامس إلى السادس، ويتخلف بأربع نقاط عن المركز الثاني الذي يؤهل صاحبه لكسب إحدى بطاقتي الارتقاء إلى مستوى فرق الدرجة العليا، علمًا أن للوصيف مباراة أقل.

وستكون المباراة المقبلة للوحدة كفر قاسم أمام مضيفه هبوعيل رمات غان يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثالثة عصرا.

أخاء الناصرة يحافظ على الصدارة بفوز هام

حافظ فريق أخاء الناصرة على صدارة اللائحة بعد فوزه الخارجي على شباب أم الفحم بهدفين مقابل هدف واحد، بحضور 500 متفرج على استاد "السلام" في أم الفحم، في المباراة المركزية ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

الدرجة الأولى: لاعبو وجمهور أخاء الناصرة يحتفلون بالفوز على شباب أم الفحم pic.twitter.com/NIYS9CzwvN — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2025

وقد بقي الوضع على ما هو عليه في أعلى اللائحة، وذلك بعد فوز نائبه مكابي كريات آتا بياليك على هبوعيل طيرة الكرمل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل مواجهة مرتقبة بين المتصدر ووصيفه يوم الجمعة المقبل.

ورفع الفريق النصراوي بقيادة المدرب علاء صايغ رصيده إلى 22 نقطة، متفوقًا بنقطتين على أقرب مطارديه.

وحملت هذه المباراة معها باكورة إشرافات المدرب الجديد دانييل أومانيسكي على تدريب الفريق الفحماوي، لكنها كانت بالقدم اليسرى. وبعد مرور أقل من دقيقة أحرز المهاجم حمزة مواسي هدف السبق للنصراويين، وبعد ذلك تبادل الطرفان الهجمات، لكن من دون إحراز أهداف إضافية حتى نهاية الشوط الأول. وقبل ختام هذا الشوط أبعد لاعب النصراويين إبراهيم أبو أحمد بالبطاقة الحمراء، بعد مخالفة خشنة.

وعند الدقيقة 65 عزز اللاعب علي خطيب النتيجة من ركلة جزاء، بعد عرقلة اللاعب خالد سليمان. وجاء الرد الفحماوي فقط في الدقيقة 5+90 من ركلة جزاء سددها اللاعب رئبال دهامشة.

واحتفل لاعبو الأخاء مع أنصارهم بعد صافرة النهاية، ليعزز الفريق آماله سعيًا نحو كسب بطاقة الصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الممتازة.

سقوط آخر لهـ. باقة الغربية أمام هـ. كرمئيل

وسقط فريق هبوعيل باقة الغربية للمرة الثانية على التوالي، وهذه المرة على أرضه وبين جماهيره، إذ خسر أمام فريق هبوعيل كرمئيل العنيد بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم ينجح تلامذة المدرب محمد عوضي في التعويض، إذ تأخروا بهدفين قبل أن يقلص اللاعب غاي بن لولو النتيجة.

التعادل سيد الأحكام بين فريق عرب النجيدات وشباب طمرة

وكان التعادل سيد الأحكام في مباراة مكابي عرب النجيدات وضيفه شباب طمرة بهدف لكل منهما، علمًا أن محاولات الأول لتحقيق فوزه الأول في الدوري مستمرة، سيما وأنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط، متخلفا بثلاث نقاط عن مركز البقاء.

وكانت هذه المباراة الأولى التي يشرف فيها المدرب عيسى نجيدات على تدريب فريق بلدته، إذ أهداه اللاعب قصي خلايلة هدف السبق، إلا أن الفريق الطمراوي ردّ بهدف التعادل من توقيع اللاعب محمد سعدي، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة.

فوز في غاية الأهمية لشباب الطيرة ضمن المنطقة الجنوبية

وضمن المنطقة الجنوبية، حقق متذيل اللائحة السابق فريق شباب الطيرة فوزًا في غاية الأهمية على مضيفه مكابي يفنة بهدفين مقابل هدف واحد، ليقطع ثلاث خسارات متتالية، إذ رفع تلامذة المدرب عمار سلمان رصيدهم إلى ثماني نقاط، ليودعوا المرتبة الأخيرة وباتوا يتفوقون على الخط الأحمر بنقطتين.

وسجل اللاعبان ليئيل كوهين وإبراهيم جوابرة للطيراويين، وسط فرحة عارمة.