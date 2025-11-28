نتائج مباريات الفرق العربية في كافة الدرجات الجمعة

نستعرض أمامكم أدناه نتائج المباريات الفرق العربية الجمعة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة بمختلف المناطق.

من مباراة أخاء الناصرة وشباب أم الفحم، الجمعة ("عرب 48")

تجددت الجمعة مباريات كرة القدم ضمن كافة الدرجات في البلاد بعد استراحة امتدت لثلاثة أسابيع لزراعة الملاعب بالعشب الشتوي.

في ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة – الجولة 13:

الوحدة كفر قاسم (0-2) هبوعيل كفار سابا

الدرجة الأولى – الجولة 9: (المنطقة الشمالية)

هبوعيل باقة الغربية (1-2) هبوعيل كرمئيل

شباب أم الفحم (1-2) أخاء الناصرة

مكابي عرب النجيدات (1-1) شباب طمرة

الدرجة الأولى: (المنطقة الجنوبية)

مكابي يفنة (1-2) شباب الطيرة

الدرجة الثانية – الأسبوع 10: (المنطقة الشمالية "أ")

هبوعيل دير حنا (3-3) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

شباب إبطن (1-5) بيتار نهريا

النادي الرياضي شفاعمرو (3-1) شباب كفر مندا

أبناء المغار (0-0) هبوعيل كفر سميع

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

نادي كرة قدم حيفا (5-1) أبناء عرعرة عارة

شباب كفر كنا (0-4) بيتار حيفا

النادي الرياضي أور عكيفا (9-0) النادي الرياضي الكبابير

أبناء جت المثلث (3-2) هبوعيل رموت منشيه

شباب حيفا (4-1) أبناء باقة الغربية

الدرجة الثالثة – الجولة 8: (منطقة الجليل الأعلى)

مكابي معلوت ترشيحا (9-1) الأهلي شعب

النادي الرياضي كابول (3-2) شباب سخنين

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

هبوعيل غفعات أولغا (2-1) هبوعيل جسر الزرقاء

الأخوة كفر قرع (5-0) هبوعيل معاوية

الدرجة الثالثة: (منطقة "مفراتس")

هبوعيل كريات حايم (0-6) أتلتيكو شفاعمرو

بلدي كابول – النادي الرياضي الكرمل حيفا (لم تجر)

النهضة الناصرة (0-1) مكابي عسفيا

النادي الرياضي كفر كما (3-1) هبوعيل كفر مصر

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

شمشون أبناء الطيبة (1-4) نبراس كفر قاسم

شباب قلنسوة (18-0) مكابي أورانيت

بيتار طوبروك (0-7) النادي الرياضي الطيبة