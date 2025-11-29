خسارة خارجية لأبناء سخنين وأبناء الرينة يواصل تخبطه في القاع

خسر فريق أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام هبوعيل تل أبيب بهدفين مقابل لا شيء، فيما واصل فريق أبناء الرينة تخبطه في قاع اللائحة بعد خسارته بمباراته البيتية أمام عيروني طبرية بالنتيجة 1-3.

تعرض فريق أبناء سخنين لخسارة خارجية أمام هبوعيل تل أبيب بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة العليا.

وشهدت المباراة عودة قلب الدفاع المجرب إياد أبو عبيد إلى تشكيلة الفريق السخنيني، وذلك بعد إنهائه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا 0-0، إذ وقف دفاع أبناء سخنين سدا منيعا أمام محاولات لاعبي الفريق الخصم الوصول إلى مرماه، وأحبط الحارس محمد أبو النيل المحاولات لإخضاعه، فيما كاد اللاعب أبو عبيد أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 40، لكن رأسيته أخطأت المرمى.

وفي الشوط الثاني، انهار دفاع الفريق السخنيني، لينجح الفريق المضيف بحسم المباراة بعد إحراز هدفين وإلغاء ثالث بسبب التسلل.

وهذه الخسارة الأولى لأبناء سخنين بعد 6 مباريات وفترة ناجحة من دون خسارة، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيستقبل في مباراته المقبلة هبوعيل كريات شمونة يوم الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف على استاد "الدوحة" بسخنين.

أبناء الرينة يواصل تخبطه في قاع اللائحة

تتضاءل مع مرور المباريات فرص بقاء فريق أبناء الرينة في دوري الأضواء، وذلك بعدما خسر مجددا وهذه المرة في مباراته البيتية أمام عيروني طبرية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بحضور 1300 مشجع في استاد "غرين" بنوف هجليل.

ويتذيل الفريق الريناوي سلم اللائحة برصيد نقطة يتيمة من تعادل وحيد مقابل 10 خسارات، وهو يتخلف بعشر نقاط عن مركز البقاء، علمًا أن هذه الخسارة الخامسة على التوالي منذ قدوم المدرب أدهم هادية، إذ لم يجمع أي نقطة معه حتى الآن.

وشارك متوسط الميدان فراس أبو عقل والجناح السريع وهيب حبيب الله في تشكيلة فريق طبرية.

وقدم لاعبو أبناء الرينة مستوى متوسطا ليس أكثر، حتى أن حارس مرمى الفريق غاد عاموس كان مسؤولا مباشرا عن الهدف الثاني، عندما أمسك الكرة بيديه أكثر من الوقت المطلوب، ليحتسب حكم المباراة ضربة ركنية للفريق الضيف، تمكن خلالها من إحراز الهدف الثاني له.

وسيحل الفريق الريناوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل القدس مساء يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 19:40، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الأول.