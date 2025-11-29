نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات السبت

نستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق العربية التي جرت السبت في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة في مختلف المناطق.

جرت السبت مباريات كرة قدم ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة.

الدرجة العليا – الجولة 11:

هبوعيل تل أبيب (2-0) أبناء سخنين

أبناء الرينة (1-3) عيروني طبرية

الدرجة الأولى – الجولة 9: (المنطقة الشمالية)

بلدي عرابة (2-1) أبناء مصمص

مكابي نفيه شأنان (3-0) عيروني نيشر

الدرجة الثانية – الجولة 10: (المنطقة الشمالية "أ")

مكابي جديدة المكر (4-0) أبناء أبو سنان

هبوعيل عين ماهل (2-0) أبناء البعنة

ممبع الجولان والجليل (5-0) الأخوة كفر مندا

الدرجة الثانية: (المنطقة الشمالية "ب")

النادي الرياضي المشهد (1-3) أخاء إكسال

أبناء قلنسوة (0-2) هبوعيل دالية الكرمل

الدرجة الثانية: (المنطقة الجنوبية "أ")

أبناء جلجولية (1-2) النادي الرياضي يافا

الدرجة الثالثة – الجولة 8: (منطقة الجليل الأعلى)

هبوعيل حرفيش (0-4) هبوعيل البقيعة

أبناء عكا (1-7) النادي الرياضي يركا

النادي الرياضي بيت جن (2-3) مكابي عرب العرامشة

هبوعيل فسوطة (4-3) أبناء دير الأسد

الدرجة الثالثة: (منطقة "يزراعيل")

بيتار أم الفحم (0-2) الأخوة الفريديس

هبوعيل عين السهلة (1-0) مكابي برطعة

بلدي جت المثلث (0-3) النادي الرياضي بردس حنا

الدرجة الثالثة: (منطقة "شومرون")

هبوعيل برديسيا (0-3) أبناء الطيرة

بيتار بنيامين (2-1) بلدي قلنسوة

الدرجة الثالثة: (منطقة الجنوب)

هبوعيل رهط (4-3) شباب رهط

النادي الرياضي بئر السبع (2-2) هبوعيل كسيفة

بلدي حورة (4-4) مكابي بئر السبع