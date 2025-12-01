أبناء سخنين يبحث عن تعويض خسارته وأبناء الرينة المتعثر بحاجة إلى معجزة

بات فريق أبناء الرينة يحتاج إلى معجزة رياضية من أجل البقاء في دوري الأضواء، وذلك قبل ملاقاته في مباراته الخارجية هبوعيل القدس مساء يوم الثلاثاء عند الساعة 19:45 على استاد "تيدي" في القدس.

يلملم فريق أبناء سخنين جراح خسارته الخارجية أمام هبوعيل تل أبيب بهدفين نظيفين، قبل أن يستقبل في مباراته البيتية هبوعيل كريات شمونة مساء يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة العليا.

وكانت هذه الخسارة الأولى للفريق السخنيني بعد ست مباريات عاش فيها فترة ناجحة ولم يخسر فيها، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

وأكد المدرب شارون ميمر على أهمية استخلاص العبر من الخسارة الأخيرة للتعويض أمام كريات شمونة، بهدف الحفاظ على فارق مطمئن من النقاط عن الخط الأحمر.

ومن الجهة الثانية، بات فريق أبناء الرينة يحتاج إلى معجزة رياضية من أجل البقاء في دوري الأضواء، وذلك قبل ملاقاته في مباراته الخارجية هبوعيل القدس مساء يوم الثلاثاء عند الساعة 19:45 على استاد "تيدي" في القدس.

وخسر الريناويون للمرة الخامسة على التوالي مع المدرب أدهم هادية، إذ لم يجمع الفريق معه أي نقطة، وفي رصيده ضعف عدد الخسارات.

ويتوقف رصيد الفريق الذي يقبع في ذيل اللائحة عند نقطة يتيمة وهو يتخلف بعشر نقاط عن مركز البقاء، إذ كانت خسارته الأخيرة أمام فريق عيروني طبريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.