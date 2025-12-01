فريق كاراتيه من شفاعمرو يسطع في كولومبو: 6 ميداليات ذهبية وفضية في بطولة دولية

عاد فريق الكاراتيه التابع لمدرسة الحسيني في شفاعمرو متوجًا بست ميداليات دولية بينها أربع ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان، بعد مشاركته في بطولة أُقيمت في العاصمة السريلانكية كولومبو، وسط استقبال شعبي يليق بإنجازات مشرفة سجّلها اللاعبون الشباب تحت إشراف المدرب الدولي عبد الله الحسيني.

وكان حصاد الميداليات على النحو التالي: أصيل حسن من شفاعمرو ميدالية ذهبية في الكاتا، جوليان غطاس من شفاعمرو ميدالية ذهبية في الكاتا وأخرى في القتال، حسين حسن من الناصرة ميدالية ذهبية في الكاتا، وعبد الرحمن حلف من شفاعمرو ميدالية فضية في القتال، وحسن حسن من الناصرة ميدالية فضية في الكاتا.

من تدريب لمدرسة الحسيني للكاراتيه في شفاعمرو بعد الإنجازات المشرفة والميداليات الذهبية والفضية التي حصدها فريقها في بطولة سريلانكا



ولم يقتصر التألق على اللاعبين فقط، إذ حصد المدرب الدولي ومدير مدرسة الحسيني للكاراتيه عبد الله الحسيني هو الآخر ميدالية ذهبية في الكاتا، في مشاركة تعد سابقة من نوعها لفريق محلي من البلاد، كما أن الحسيني تولى بنفسه تنظيم البطولة والإشراف عليها بصفته مسؤول الارتباط الدولي في اتحاد الكاراتيه العالمي، في قفزة نوعية نقلت المدرسة من مستوى المشاركة إلى مستوى التنظيم والإشراف على البطولات الدولية.

ما حققه الفريق المحلي من شفاعمرو في سريلانكا يتجاوز حدود الميداليات، فهو يحمل رسالة أمل وسط واقع مليء بالتحديات، ودليل على أن الاستثمار في الأطفال والشباب قادر على صناعة قصص نجاح عالمية عندما يحظى بأبسط أشكال الدعم.

هذا ويستعد الفريق الشفاعمري للمشاركة في بطولة عالمية أخرى من المقرر تنظيمها في دبي خلال شهر نيسان/ أبريل 2026، إضافة إلى بطولة من المقرر تنظيمها في الناصرة الأسبوع المقبل.

"رسالة تربوية قبل أن تكون رياضية"

عبّرت نجمة خوري غطاس والدة الطفل جوليان الذي حصل على ميداليتين ذهبيتين في حديث لـ"عرب 48"، عن فخرها الكبير بما حققه الفريق.

نجمة خوري غطاس تتحدث لـ"عرب 48" بعدما حصد نجلها ميداليتان ذهبيتان في بطولة سريلانكا



وأكدت أن "الفريق يشكّل الإطار الأكثر أمانًا لأبنائنا في ظل الظروف الصعبة، وأننا كأهال نسعى إلى إبقائهم ضمن بيئة تربوية سليمة بعيدًا عن خطر الشارع"، مشيدة بدور المدرب في صقل شخصيات اللاعبين وفتح أبواب جديدة أمامهم.

"الكاراتيه… مدرسة حياة"

وأكد أصيل حسن الذي عاد بميدالية ذهبية في حديث لـ"عرب 48" عن تجربته في البطولة، أن الكاراتيه بالنسبة له ليست مجرد رياضة، بل أسلوب حياة يعلّم الانضباط والاحترام والالتزام، وأن المنافسة في بطولة كولومبو كانت بمستوى عالٍ جدًا.

أصيل حسن يتحدث لـ"عرب 48" بعد حصده ميدالية ذهبية في بطولة سريلانكا



وأشار إلى أن الميدالية الذهبية جاءت نتيجة سنوات من التدريب والمثابرة، داعيا المسؤولين إلى ضرورة تقديم الدعم للرياضيين، ولو بالكلمة.

"إنجاز عالمي يقابله غياب رسمي"

وأوضح المدرب ومسؤول الارتباط الدولي في اتحاد الكاراتيه العالمي، عبد الله الحسيني، في حديث لـ"عرب 48"، أن "ما تحقق هو ثمرة عام كامل من التدريب المكثف على مدار أربع وخمس مرات أسبوعيًا".

المدرب ومسؤول الارتباط الدولي في اتحاد الكاراتيه العالمي عبد الله الحسيني يتحدث لـ"عرب 48" عن الإنجازات التي حققها فريقه ومدرسته في بطولة سريلانكا



وأكد أن الإنجاز لم يأتِ صدفة، فيما عبر عن استيائه من غياب التقدير من المؤسسات الرسمية التي لم تُصدر أي تهنئة أو بيان، وقال إن "الجميع يركّز على أخبار العنف، بينما إنجازات الشباب الإيجابية يتم تجاهلها".

ولفت الحسيني إلى أن "مدرسة الحسيني تستقبل طلابًا من مختلف الشرائح وتقدم دعمًا خاصًا لأصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة، إذ أن الطلاب الأيتام يتلقون تدريبًا مجانيًا، علمًا أن الهدف الأول هو بناء شخصية منضبطة وواعية قبل الاهتمام بالجانب المادي أو الرياضي".

"خطط مستقبلية نحو العالمية"

وذكر أن "برامجنا التربوية والرياضية تركز على تعزيز الانضباط والعمل الجاد لدى الطلاب، مع التأكيد على أن الفرص متاحة للجميع بغض النظر عن الظروف المادية. لا يُحرم أي طالب من التدريب أو المشاركة بسبب وضعه الاقتصادي، فالدعم المالي والمعنوي متوفر للطلاب الأيتام أو من ذوي الدخل المحدود، بينما يُطلب من الطلاب ذوي الوضع المتوسط دفع جزء بسيط من الرسوم".

وختم الحسيني حديثه بالقول إن "الهدف الأساسي ليس الميداليات أو الجوائز، بل توفير بيئة تدريبية منظمة تشجع الالتزام، وتطور المهارات، وتحقق الإنجازات، مع التركيز على احتواء الجميع ومنح كل طالب فرصة للنمو والتقدم".

رد بلدية شفاعمرو

وقال مدير قسم الرياضة في بلدية شفاعمرو، كارم صبح، في حديث لـ"عرب 48": "نحن نثمّن هذه الإنجازات المميزة التي تعكس روح الالتزام والتفاني لدى المدرب وطلابه. إن البلدية تولي الرياضة والرياضيين اهتمامًا بالغًا، وإن شاء الله سيتم قريبًا تكريم هؤلاء الأبطال تقديرًا لما قدموه من إنجازات يفتخر بها كل مواطن في شفاعمرو".

وأضاف "سيكون لقاء قريب مع المدرب الدولي الأستاذ عبد الله حسيني في مدرسة الحسيني، وذلك لدعمه وطلابه نحو الاستمرارية وتعزيز مسيرة التفوق والتميز في رياضة الكاراتيه. وتؤكد بلدية شفاعمرو استمرار دعمها للرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة، حرصًا على تعزيز مكانة المدينة وتشجيع الشباب على التفوق والنجاح".