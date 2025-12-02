قبل الديربي العربي: أبناء سخنين يتعادل بملعبه وأبناء الرينة يحقق فوزا طال انتظاره

سيتقابل الفريقان السخنيني والريناوي وجهًا لوجه في الديربي العربي مساء يوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد "غرين" في نوف هجليل، ضمن الجولة الثالثة عشر والختامية لمرحلة الذهاب في دوري الأضواء.

تعادل فريق أبناء سخنين مساء الثلاثاء في مباراته البيتية أمام هبوعيل كريات شمونة بهدف لكليهما، بحضور نحو 1400 متفرج في استاد "الدوحة"، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة العليا.

وبهذا التعادل، رفع الفريق السخنيني رصيده إلى 14 نقطة تحت قيادة المدرب شارون ميمر.

لاعبو أبناء سخنين يحتفلون بالهدف

وانتهى الشوط الأول بتأخر السخنينيين بهدف نظيف، إذ جاءت البداية بالقدم اليسرى وفي توقيت مبكّر نسبيًا، إذ أحرز الفريق الضيف هدفه من تسديدة زاحفة وغير قوية في الدقيقة الرابعة أخضعت الحارس محمد أبو النيل بشكل مفاجئ.

وكان أداء لاعبي أبناء سخنين باهتًا خلال هذا الشوط، إذ لم يخطروا مرمى الفريق الخصم، قبل أن يظهروا بمستوى مغاير تمامًا في الشوط الثاني، حيث تحسن المستوى إلى الأفضل، حتى تمكن اللاعب صاحب النزعات الهجومية أحمد سلمان بإدراك هدف التعادل برأسية بعد رفعة ركنية متقنة في الدقيقة 72.

ولم تتكلل مساعي لاعبي أبناء سخنين بالنجاح لقلب الطاولة حتى نهاية اللقاء، رغم الوصول إلى عدة فرص للتهديف.

أبناء الرينة يحقق فوزه الأول هذا الموسم

بعد طول انتظار، حقق فريق أبناء الرينة فوزه الأول هذا الموسم، وذلك في مباراته الخارجية أمام هبوعيل القدس بهدفين مقابل هدف، على استاد "تيدي" في القدس.

وقطع هذا الفوز تسع خسارات متتالية للريناويين، ليرفعوا رصيدهم إلى أربع نقاط، وليحافظوا على آمال البقاء.

وبعد مرور ست دقائق على بداية المباراة، أحرز اللاعب إياد خلايلة هدف التقدم للريناويين بعد افتتاحية رائعة، ومن الجهة الثانية حافظ خط الدفاع على هذا الهدف الثمين حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 90 عادل الفريق المضيف النتيجة، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للاعب المجرب عبد الله جابر، الذي سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 7+90 من صنع اللاعب محمد شكر، لتعم فرحة كبيرة في المعسكر الريناوي.

ومع بقائه في المركز الأخير، إلا أن الفريق الريناوي قلص الفارق عن مركز البقاء إلى ثماني نقاط.

